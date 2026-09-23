Bursa'nın 700 yıllık fetih mirası akademide masaya yatırılıyor

Kuruluşun başkenti Bursa söyleşisi programı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin fethinin 700. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere bir yenisini ekliyor. Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Kuruluşun Başkenti Bursa' söyleşisi, Bursa'nın fethedilmesiyle başlayan ve Osmanlı'nın ilk payitahtı olarak şekillenmesine kadar uzanan tarihi süreci akademik bir bakışla değerlendirmeyi amaçlıyor.

Konuşmacılar ve gündem

Söyleşide tarih alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Haşim Şahin konuşmacı olarak yer alacak. Programda, Bursa'nın kuruluş dönemindeki stratejik, idari ve toplumsal rolleri; kentin Osmanlı devletinin oluşumundaki önemi ve bu mirasın günümüze yansıması tartışılacak.

Katılım ve yer bilgisi

Etkinlik, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Programın katılımı ücretsiz olup, halka açık olarak düzenleniyor.

Söyleşi, Bursa'nın tarihsel hafızasını ve kent kimliğinin şekillenmesindeki kritik dönemi akademik bir zeminde ele alarak hem uzmanlara hem de kentle ilgilenen geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. Bursa'nın kuruluş yıllarına dair yapılan değerlendirmeler, kentin kültürel mirasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak.

Organizatörler, konuşmacıların sunumları ve yapılacak tartışmalar aracılığıyla katılımcılara derinlemesine bir tarihsel çerçeve sunmayı planlıyor; ilgi duyanların etkinliğe zamanında katılması öneriliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEYECEĞİ ‘KURULUŞUN BAŞKENTİ BURSA’ SÖYLEŞİSİ İLE OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ SÜRECİNDE ŞEHRİN TARİHİ ROLÜNE IŞIK TUTACAK.