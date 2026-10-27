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Cumhuriyetin postadaki izleri Nilüfer'de canlandı

Nilüfer'de açılan "Türkiye Cumhuriyeti Pulları" sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde Cumhuriyet tarihini posta kültürüyle buluşturuyor; Aygün'ün büyük boy baskıları ve 50 ülkenin ilk pulları yer alıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Cumhuriyetin postadaki izleri Nilüfer'de canlandı

Nilüfer'de açılış ve serginin amacı:

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Pulları" sergisini Nâzım Hikmet Kültürevi'nde ziyarete açtı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile başkan yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz katıldı; sergi çok sayıda sanatseverin ilgisini çekti.

pulların tarihsel ve toplumsal yeri:

Açılış konuşmasında Başkan Şadi Özdemir, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı ve iletişim kültürünün zaman içindeki dönüşümüne vurgu yaptı. Özdemir, "O mektuplara duygularımızı aktarırdık. Anlamı büyük olan pullar, her dönem o günlerin duygusunu ve özelliklerini taşırdı. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemi pullarını sergilemek, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin hikayesini anlatmak anlamına geliyor. Bu değerli çalışmayı hazırlayan sanatçımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

sanatçı yaklaşımı ve gençlere aktarma hedefi:

Sanatçı Cumhur Aygün, serginin kendisi için bir hayal olduğunu belirterek pulları yalnızca bir gönderi elemanı olmaktan öte bir kültür, sanat ve yaşam birikimi olarak tanımladı. Aygün, "Burada sadece bir pul değil; bir kültür, sanat ve bir yaşamın anlatılan birikimi var" sözleriyle yaklaşımını özetledi. Günümüzde pul yapıştırmamış pek çok genç olduğuna dikkat çeken Aygün, dönemin sanatçıları tarafından uygulanan teknikleri on kat büyüterek görsel ve farklı biçimde aktardıklarını, serginin eğitim odaklı amaçla unutulmuş mirası genç kuşaklara tanıtmayı hedeflediğini söyledi. Aygün, görsel tasarımcı Nejat Biçen ile birlikte Cumhuriyet döneminde kullanılan paraların görselleriyle harmanlanmış özel tasarım bir pul hediyesini takdim etti.

sergi içeriği, teknikler ve zaman:

Sergide Cumhuriyet dönemi pullarının yanı sıra 50 farklı ülkenin ilk posta pulları da koleksiyonlarıyla birlikte yer alıyor. Linol, gravür ve yüksek baskı teknikleri kullanılarak el yapımı kağıtlara aktarılan özgün baskı eserler ile orijinal tarihi pullar bir arada sunuluyor. Sunumun görsel tasarımını Nejat Biçen üstlendi; çalışmada pullardaki katmanlı görsel detaylar öne çıkarılarak nostaljik bir atmosfer oluşturuldu. Sergi, 16 Mart 2027 tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi'nde ziyaret edilebilecek.

NİLÜFER BELEDİYESİ, CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA &quot;TÜRKİYE CUMHURİYETİ PULLARI&quot;...

NİLÜFER BELEDİYESİ, CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA "TÜRKİYE CUMHURİYETİ PULLARI" SERGİSİNİ NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ'NDE ZİYARETE AÇTI. POSTA VE HABERLEŞME TARİHİNE IŞIK TUTAN SERGİDE, TARİHİ PULLARIN YANI SIRA 50 FARKLI ÜLKENİN İLK POSTA PULLARI VE SANATÇI CUMHUR AYGÜN'ÜN BÜYÜK BOYUTLARDA YENİDEN YORUMLADIĞI ÖZGÜN BASKI ESERLERİ YER ALIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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