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Yozgat'ta cumhuriyet coşkusu sanatla buluştu

Yozgat’ta 29 Ekim’e özel açılan karma sergide 30’un üzerinde eser sergilendi; ebru, hat ve Türk motifleri Cumhuriyet coşkusunu yansıtıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yozgat'ta cumhuriyet coşkusu sanatla buluştu

Yozgat'ta cumhuriyet coşkusu sanatla buluştu

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açılan karma sergiye ev sahipliği yaptı. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Emine Ser Tanrıverdi ile resim eğitmeni İrem Civelek imzalı çalışmalardan oluşan sergide, 30’dan fazla eser sanatseverlerle buluştu.

Serginin içeriği:

Sergide Atatürk ve Sultan Alparslan temalı çalışmalar, Kaplumbağa Terbiyecisi betimlemeleri ve Türk kültürünü yansıtan at eserleri gibi figüratif yapıtların yanı sıra geleneksel teknikler öne çıktı. Ziyarete açılan eserler arasında ebru ve hat sanatına ait örnekler ile motif ve desen çalışmalarına dair çok sayıda parça yer aldı. Bu çeşitlilik, Cumhuriyet dönemi ruhunu ve kültürel öğeleri sanat diliyle bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Sanatçıların amaçları ve ziyaret bilgileri:

Usta öğretici Emine Ser Tanrıverdi sergiyle ilgili, "Yozgat’ta sanatsal hareketlilik var, buna resim alanında katkı sunmak istedik. Öğrencilerimizin, çalışanların, dışarıdan gelenlerin Yozgat’ta kültürel çalışmaların olduğunu görmelerini istedik. Kültürel anlamda Yozgat’a katkısının olacağını düşündük. 30’un üzerinde eserimiz ziyarete açıldı. Sergimiz iki gün açık olacak" ifadelerini kullandı.

Resim eğitmeni İrem Civelek ise etkinliğin karma bir yapı taşıdığını belirterek, "Sergimiz karma sergi olarak geçiyor. Her çeşit hat sanatı, ebru, gerekli motifler, desenler, figürler hepsinde yer buluyor. Ben resim eğitmeniyim. Sertifikalarımı tamamladım ve hocamla sergi düzenlemek istedik. Sergide 20 tane resmim var" dedi.

Sergi, Cumhuriyetin kuruluş coşkusunu ve yerel sanat üretimini bir araya getiriyor. Yozgat halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çeken bu özel resim sergisi, Büyük Sinema Salonu'nda yarın saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhuriyet Bayramı sergisinde Türk kültürünü yansıtan eserler dikkat çekti

Cumhuriyet Bayramı sergisinde Türk kültürünü yansıtan eserler dikkat çekti

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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