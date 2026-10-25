Bursa'nın geçmişiyle köprü kuran yeni anlatı serisi başladı

Bursa'nın ortak hafızasını kayıt altına alan program

Yıldırım Belediyesi, kentin yakın geçmişine ilişkin hatıraları derlemek amacıyla Bursa'nın Hafızası isimli bir program başlattı. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, geçmiş ile bugün arasında köprü kurmayı ve kentin kültürel birikimini yaşayan tanıklıklarla zenginleştirmeyi amaçlıyor.

ilk etkinlikte hangi anlatılar öne çıktı:

Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programın ilk konuğu Nesibe Günalp Kal oldu. Söyleşi, Ahmet Şevki Şakalar moderatörlüğünde yürütüldü; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Günalp Kal'ın gözlemleri ve anıları eşliğinde Bursa'nın günlük yaşamı, sosyal ilişkileri ve kentin dönüşümüne ilişkin canlı tanıklıklar dinleme fırsatı buldu.

başkanın vurguladıkları:

Oktay Yılmaz programın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bursa’nın Hafızası programımız kentin hafızasına ilişkin sözlü bilgilerin kaydedilmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok kıymetli. Bu buluşmalarla geçmişin hatıralarını yeniden gün yüzüne çıkarırken, kuşaklar arasında güçlü bir bağ kurmayı da amaçlıyoruz. Geçmişe tanıklık etmiş isimlerin anlatımları, Bursa’nın tarihini ve kültürel değerlerini daha yakından tanımamızı sağlayacaktır. Kentimizin ortak hafızasının korunmasına ve yaşatılmasına katkı sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Program, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi ve Bursa'nın ortak belleğini canlı tutmayı amaçlayan bir dizi etkinlikle sürdürülecek. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü düzenlemeyi üstlendiği buluşmalarla kentin sözlü tarih kaynaklarını kayıt altına almayı ve toplumla paylaşmayı hedefliyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, "BURSA’NIN HAFIZASI" PROGRAMINI HAYATA GEÇİRDİ. BURSA’NIN YAKIN GEÇMİŞİNE TANIKLIK ETMİŞ İSİMLERİN ANILARINI BURSALILARLA BULUŞTURACAK PROGRAM, KENT TARİHİNE VE KÜLTÜREL BİRİKİMİNE IŞIK TUTACAK.