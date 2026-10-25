Girit kültürünün Manisa buluşması: Yunusemre'de Türkiye'nin ilk Giritliler kültür festivali

Festivalin açılışı ve kapsamı:

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Giritliler Derneği iş birliğiyle gerçekleşen organizasyon, Türkiye’de ilk kez düzenlenmesi nedeniyle kentte dikkat çekti. "Köklerimiz Girit’te, Geleceğimiz Cumhuriyet’te" sloganıyla 100. Yıl Meydanı'nda düzenlenen festival, Girit'in tarihini, geleneklerini, müziğini ve mutfak kültürünü Manisalılarla buluşturdu.

Programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Seyit Ali Özmen ve Mehmet Mesut Doğan katıldı. Ayrıca Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel, Manisa Giritliler Derneği Başkanı Gülseren Toker, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş festivali izledi.

Sergiler ve sahne gösterileri:

Yunusemre Belediyesi binasının fuaye alanında açılan "Mübadele Öncesi Girit" sergisi, İzmirli fotoğrafçı ve koleksiyoner Mert Rüstem'in koleksiyonundan derlenen fotoğraf ve eserleri içeriyordu. Sergi, Girit’in mübadele öncesi yaşamına, toplum belleğine ve günlük kültürüne dair görsel bir arşiv sundu.

Sahne programında Yarımada Giritliler Derneği Halk Oyunları Ekibi ile Rebeteos Dans Ekibi geleneksel oyun ve dansları sergiledi. Gösteriler eşliğinde çalınan mübadele ezgileri ve eski Girit melodileri, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü ve festival alanında renkli görüntüler oluştu.

Gastronomi atölyeleri ve kapanış:

Festivalin gastronomi bölümünde, gastronomi uzmanı, şef ve yazar Maria Ekmekçioğlu ile şef ve gurme Nedim Atilla Girit mutfağının özgün lezzetlerini ve hazırlık yöntemlerini paylaştı. Düzenlenen atölyede katılımcılara Girit yemeklerinin kaynakları ve pişirme teknikleri anlatıldı; alan boyunca ziyaretçilere çeşitli tatlar ikram edildi.

Kapanışta Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Korosu sahne alarak Girit'ten Anadolu'ya uzanan göç hikâyelerini taşıyan türküler seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı finalde Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti ve başkan yardımcısı Hakan Gürtunca ile birlikte katkı sağlayanlara plaket takdim etti.

Festival, Girit kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle gerçekleştirildi ve kent halkından yoğun ilgi gördü.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ VE MANİSA GİRİTLİLER DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE TÜRKİYE’DE İLK KEZ DÜZENLENEN GİRİTLİLER KÜLTÜR FESTİVALİ, GİRİT’İN KÖKLÜ KÜLTÜRÜNÜ MANİSALILARLA BULUŞTURDU. 100. YIL MEYDANI’NDA DÜZENLENEN FESTİVALDE HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ, GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ VE MÜBADELE EZGİLERİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.