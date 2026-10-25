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Hattuşa'nın fotoğraf arşivi Hitit kentinin izlerini yeniden okuyor

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Hattuşa Kazı Başkanlığı arşivlerinden paylaşılan fotoğraflar, Hattuşa'nın kazı sürecini ve kültürel mirasını bugüne taşıyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hattuşa'nın fotoğraf arşivi Hitit kentinin izlerini yeniden okuyor

Hattuşa'nın görsel hafızası gün yüzüne çıkıyor:

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabulünün 40. yılında, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Hattuşa Kazı Başkanlığı arşivlerinden seçilen fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kareler, Boğazkale'deki antik başkent Hattuşa'nın kazı tarihine dair görsel bir kronik sunuyor ve binlerce yıllık Hitit uygarlığının şehir hayatına ilişkin izleri görünür kılıyor.

Kazı fotoğrafları tarih anlatısını nasıl zenginleştiriyor:

1906 yılında başlayan ve bir asrı aşkın süredir devam eden kazılar, yıllar içinde değişen yöntemleri, ekipleri ve çalışma alanlarını fotoğraflarla belgeliyor. Her kare, topraktan çıkan yapıların bugün ziyaret edilen formlarına ulaşmasının ardındaki bilimsel emeği gösteriyor. Kazı çukurları, iskeleler, arkeologların saha çalışmaları ve ortaya çıkarılan eserler; belgelerle birleştiğinde Hattuşa'nın kent planlaması, anıtsal surları ve taş işçiliğinin çözümlemesine önemli katkı sağlıyor.

Mimari ve ritüel izlerin fotoğraflardaki yansımaları:

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa, MÖ 2. bin yılda Hitit İmparatorluğu'nun siyasi, idari ve dini merkezi olarak öne çıktı. Arşiv fotoğrafları, Aslanlı Kapı ve Kral Kapısı gibi anıtsal yapılarla birlikte Aşağı Şehir'deki Büyük Tapınak ve yakınındaki Yazılıkaya açık hava kaya tapınağındaki tanrı ve tanrıça kabartmalarının ortaya çıkarılma süreçlerini belgeleyerek, hem mimari ölçeği hem de dönemin inanç dünyasını gözler önüne seriyor.

Kent surlarının uzunluğu ve girişlerin anıtsal ölçeği fotoğraflarda ardışık olarak gözlemleniyor; bu görsel zincir, modern araştırmalara doğrudan kaynak oluşturuyor. Böylelikle arkeoloji, yalnızca bulunan nesneleri değil, buluntuların ortaya çıkarılış biçimini ve saha deneyimini de kayıt altına alıyor.

Arşivlerin korunması ve gelecek kullanımına dair:

Paylaşılan arşivler, kültürel mirasın korunmasının fiziksel restorasyon kadar belgeleme ve erişilebilirlik çalışmalarıyla da ilişkili olduğunu hatırlatıyor. Görsel kayıtlar, araştırma yöntemlerindeki evrimi, koruma önceliklerini ve saha pratiklerini gelecek kuşaklara aktarmada kritik rol oynuyor; bu da Hattuşa'nın yalnızca bir ören yeri değil, aynı zamanda tarihsel bilginin üretildiği ve aktarıldığı bir merkez olduğunu gösteriyor.

Çorum Valisi Ali Çalgan konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Hattuşa, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan tarihi mirasıyla insanlığın ortak hafızasında müstesna bir yere sahiptir. Bu topraklarda kurulan Hitit uygarlığının devlet yönetimi, hukuk, mimari ve diplomasi alanlarında ortaya koyduğu birikim, Anadolu’nın dünya uygarlık tarihindeki önemini açıkça göstermektedir. Hattuşa kazılarına ait tarihi fotoğraflar ise geçmişin yalnızca görüntülerini değil, bu eşsiz mirasın ortaya çıkarılışını, bilim insanlarının emeğini ve tarihin kayıt altına alınma sürecini de gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Her bir kare, geçmişle bugün arasında kurulan bağın ve kültürel mirasımızı koruma sorumluluğumuzun değerli bir parçasıdır".

Vali Çalgan ayrıca Hattuşa'nın çevresindeki Şapinuva ve Alacahöyük gibi arkeolojik merkezlerin de Çorum'un zengin kültürel mirasını oluşturduğunu vurgulayarak, 40. yıl vesilesiyle bu mirasın korunması ve daha geniş kitlelere tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak paylaşılan fotoğraf arşivleri, Hattuşa'yı yalnızca taş eserlerin bir arada bulunduğu bir ören yeri olmaktan çıkarıp, bir uygarlığın şehir yaşamını, inançlarını ve bilimsel keşif süreçlerini okumaya elverişli bir "tarih kitabı" haline getiriyor. Bu görsel hafızanın korunması, gelecek araştırmalar ve toplumun mirasla kuracağı ilişki açısından değer taşıyor.

HİTİT İMPARATORLUĞU’NUN BAŞKENTİ HATTUŞA, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NE ALINIŞININ 40. YIL...

HİTİT İMPARATORLUĞU’NUN BAŞKENTİ HATTUŞA, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NE ALINIŞININ 40. YIL DÖNÜMÜNDE PAYLAŞILAN ARKEOLOJİK KAZILARA AİT TARİHİ FOTOĞRAFLARLA GEÇMİŞİN İZLERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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