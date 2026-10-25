Uzmanlardan kadınlara net uyarı: erken tanı ve düzenli tarama yaşam kurtarıyor

etkinlik ve organizasyon:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 'Pembe Farkındalık ile Bir Adım Önde' temasıyla Gönül Bahçem Davet Evi'nde düzenlenen 'İlham Veren Kadınlar-Sağlık Buluşması', Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara ücretsiz mamografi hizmeti sunuldu.

uzmanların uyarıları:

Programa katılan Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, meme kanserinin erkeklerde de görülebildiğine dikkat çekerek obeziteyle mücadele, dengeli beslenme ve hareketli yaşamın önemini vurguladı. Utkan, erken tanı için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile mobil mamografi hizmetlerinden yararlanılması gerektiğini belirtti ve kadınlara kontrollerini ertelememeleri çağrısında bulundu.

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Çabuk da meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısı açısından kritik olduğunu ifade ederek düzenli taramaların ihmal edilmemesini istedi. Çabuk, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın önemli unsurları olduğunu kaydetti.

hastalığı yenenlerin deneyimleri:

Etkinlikte söz alan Anne Şehir üyesi Serpil Kös, 2020 yılında meme kanseri tanısı aldığını ve sürecin yaşamın değerini yeniden anlamasını sağladığını anlattı. Kös, kadınların günlük yaşamda başkalarına yetişmeye çalışırken kendi sağlıklarını ihmal edebildiğine dikkat çekti ve annesinin hastalık çıkacağı korkusuyla doktora gitmeyi ertelediğini örnek vererek, korkuların sağlık hizmetlerinden uzaklaştırmaması gerektiğini vurguladı.

KO-MEK kursiyeri Nurten Karavar ise 2013 yılında meme kanseri tanısı aldıktan sonra kemoterapi, ameliyat ve radyoterapi gördüğünü; tedavi sonrasında Yahya Kaptan KO-MEK kurslarına katılmasının moralini yükselttiğini ve yaşama sevincini artırdığını belirtti.

Program kapsamında katılımcılara sağlanan ücretsiz mamografi hizmeti etkinliğin dikkat çeken uygulamalarından biri olarak öne çıktı.

KOCAELİ'DE DÜZENLENEN "İLHAM VEREN KADINLAR-SAĞLIK BULUŞMASI"NDA UZMANLAR, MEME KANSERİNDE ERKEN TANI VE DÜZENLİ TARAMALARIN ÖNEMİNİ ANLATTI.