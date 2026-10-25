Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Köprübaşı'nın kalbi yenileniyor: Evren Caddesi sıcak asfaltla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Köprübaşı'nda altyapısı tamamlanan Evren Caddesi'nde 4 bin tonluk sıcak asfalt serimini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:18

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 13:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Köprübaşı'nın kalbi yenileniyor: Evren Caddesi sıcak asfaltla buluştu

Başkan Dutlulu çalışmaları yerinde inceledi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Köprübaşı ilçe programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçede yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeye, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı de eşlik etti ve ekiplerden bilgi alındı.

Evren Caddesi'ndeki uygulama:

Eski Gördes Yolu olarak bilinen yaklaşık 2 kilometrelik Evren Caddesi'nde yürütülen çalışmada planlanan 4 bin ton sıcak serim gerçekleştirilecek. Yapılan müdahalelerle yol konforu ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor; altyapı çalışmaları tamamlanarak üstyapı uygulamalarına geçildi.

Başkan Dutlulu, "Altyapı çalışmalarını tamamladık şimdi de asfalt çalışması yapıyoruz. Bu, burada kalmayacak. Köprübaşı’na hizmetlerimiz devam edecek" dedi ve uyumlu çalışma için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Köprübaşı Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Yerel iş birliği ve süreç değerlendirmesi:

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ise Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyetini dile getirerek, "Bu hizmeti bu duruma getiren Besim Başkanımıza öncelikle Köprübaşılı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu ilçemizde yapılan ikinci etap çalışması. Sıcak asfalt çalışmalarında tarihinde ilk defa buluşan asfalt çalışmalarına öncelikle Besim Başkanımız altyapısını bitirelim, sonra üst yapısına başlayalım demişti. Başlandığında da altyapıda tepkiler aldık elbette ki. Ama 1977 yılından beri ilk defa tarihinde böyle bir altyapı çalışması başladı ilçemizde. Bu çalışmaların ardından da hem içme suyu hem aynı zamanda kaldırım ışıklandırmalı caddeler oluştu. Burası Köprübaşı’nın kalbi. Burada yapılan sıcak asfalt çalışması sekiz mahallemizi birbirine bağlayan Köprübaşı’nın Gördes girişi olarak kabul ediliyor. Akşam olduğunda da vatandaşlarımızın rahatlıkla yürüyebileceği bir kaldırım çalışması yapıldı burada. Köprübaşı hizmete sizinle başladı, inşallah sizinle de sonunu getirecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu ayrıca, "Bu uyumlu çalışma için hem Köprübaşı Belediye Başkanımıza hem de tüm Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Daha yapacak çok işimiz var. Köprübaşı ve Manisa bize güvenmeye devam etsin" sözleriyle sürecin devam edeceğini vurguladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, KÖPRÜBAŞI İLÇE PROGRAMI KAPSAMINDA, MANİSA...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, KÖPRÜBAŞI İLÇE PROGRAMI KAPSAMINDA, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE YAPILAN SICAK ASFALT ÇALIŞMASINI İNCELEDİ. BAŞKAN DUTLULU, "ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK ŞİMDİ DE ASFALT ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. BU, BURADA KALMAYACAK. KÖPRÜBAŞI’NA HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da 26 ekimde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
images

Aydın'ın yaban hayatına takviye: kınalı keklikler doğal alanlara bırakıldı
images

Andırın'ın saklı vadileri: Fındıklı Dere ve Hastane Pınarı doğa tutkunlarını çağ...
images

Denizli'de pazartesi öğleden sonra gök gürültülü sağanak uyarısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

Ziya Gökalp'in mirasını genç nesle taşımak için program başlattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı