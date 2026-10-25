Köprübaşı'nın kalbi yenileniyor: Evren Caddesi sıcak asfaltla buluştu

Başkan Dutlulu çalışmaları yerinde inceledi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Köprübaşı ilçe programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçede yürüttüğü sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeye, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı de eşlik etti ve ekiplerden bilgi alındı.

Evren Caddesi'ndeki uygulama:

Eski Gördes Yolu olarak bilinen yaklaşık 2 kilometrelik Evren Caddesi'nde yürütülen çalışmada planlanan 4 bin ton sıcak serim gerçekleştirilecek. Yapılan müdahalelerle yol konforu ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor; altyapı çalışmaları tamamlanarak üstyapı uygulamalarına geçildi.

Başkan Dutlulu, "Altyapı çalışmalarını tamamladık şimdi de asfalt çalışması yapıyoruz. Bu, burada kalmayacak. Köprübaşı’na hizmetlerimiz devam edecek" dedi ve uyumlu çalışma için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Köprübaşı Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Yerel iş birliği ve süreç değerlendirmesi:

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ise Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyetini dile getirerek, "Bu hizmeti bu duruma getiren Besim Başkanımıza öncelikle Köprübaşılı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu ilçemizde yapılan ikinci etap çalışması. Sıcak asfalt çalışmalarında tarihinde ilk defa buluşan asfalt çalışmalarına öncelikle Besim Başkanımız altyapısını bitirelim, sonra üst yapısına başlayalım demişti. Başlandığında da altyapıda tepkiler aldık elbette ki. Ama 1977 yılından beri ilk defa tarihinde böyle bir altyapı çalışması başladı ilçemizde. Bu çalışmaların ardından da hem içme suyu hem aynı zamanda kaldırım ışıklandırmalı caddeler oluştu. Burası Köprübaşı’nın kalbi. Burada yapılan sıcak asfalt çalışması sekiz mahallemizi birbirine bağlayan Köprübaşı’nın Gördes girişi olarak kabul ediliyor. Akşam olduğunda da vatandaşlarımızın rahatlıkla yürüyebileceği bir kaldırım çalışması yapıldı burada. Köprübaşı hizmete sizinle başladı, inşallah sizinle de sonunu getirecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu ayrıca, "Bu uyumlu çalışma için hem Köprübaşı Belediye Başkanımıza hem de tüm Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Daha yapacak çok işimiz var. Köprübaşı ve Manisa bize güvenmeye devam etsin" sözleriyle sürecin devam edeceğini vurguladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, KÖPRÜBAŞI İLÇE PROGRAMI KAPSAMINDA, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDE YAPILAN SICAK ASFALT ÇALIŞMASINI İNCELEDİ. BAŞKAN DUTLULU, "ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK ŞİMDİ DE ASFALT ÇALIŞMASI YAPIYORUZ. BU, BURADA KALMAYACAK. KÖPRÜBAŞI’NA HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK" DEDİ.