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Sivil toplumun proje yetkinliği Aydın'da güçlendirildi

GEKA ve Aydın Valiliği ortaklığında üç günlük PCM eğitimi, STK temsilcilerinin proje hazırlama ve bütçeleme kapasitelerini artırdı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sivil toplumun proje yetkinliği Aydın'da güçlendirildi

eğitimin düzenlenişi:

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından, Aydın Valiliği iş birliği ve Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen 3 günlük Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi tamamlandı. Eğitim, Aydın’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yönelik gerçekleştirildi ve katılımcıların proje geliştirme kapasitesini artırmaya odaklandı.

eğitimin içeriği:

Eğitim programında Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı temel gündem maddelerini oluşturdu. Katılımcılara mevcut durum, sorun ve hedef analizi, paydaş ve strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, süre ve faaliyet planlaması ile bütçe hazırlama konularında uygulamalı bilgiler verildi. Üç gün süren çalışmalarda teori ile uygulama örnekleri üzerinden proje fikirlerinin olgunlaştırılmasına ağırlık verildi.

hedefler ve beklentiler:

Eğitimin hedefi, sivil toplum kuruluşlarının proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini güçlendirerek bölgenin sosyal kalkınmasına katkı sunabilecek proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktı. Katılımcılar, özellikle sosyal içerme ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi odaklı proje tasarımları üzerinde çalıştı. GEKA’nın amacı ise Güney Ege’de sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yerel aktörlerin kapasitelerini geliştirmek ve toplumsal fayda sağlayan projelerin hayata geçirilmesine katkı sunmaya devam etmektir.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) TARAFINDAN AYDIN VALİLİĞİ İŞ BİRLİĞİ VE AYDIN TİCARET BORSASI EV...

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) TARAFINDAN AYDIN VALİLİĞİ İŞ BİRLİĞİ VE AYDIN TİCARET BORSASI EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 3 GÜNLÜK PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) EĞİTİMİ TAMAMLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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