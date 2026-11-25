akademinin amacı ve iş birliği:

Vodafone Business ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle kurulan Siber Güvenlik Akademisi, ülkenin siber güvenlik insan kaynağını geliştirmeyi hedefliyor. Proje, İTÜ’nün akademik birikimini Vodafone Business’ın sektörel deneyimiyle bir araya getirerek katılımcılara hem kavramsal hem de uygulamalı beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Basın buluşmasında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, akademinin dijital dayanıklılığı artırmaya odaklandığını ve siber güvenliğin kurumların büyümesi ve müşteri güveni için temel koşullardan biri olduğunu vurguladı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise üniversite-sektör iş birliğinin eğitimden istihdama uzanan yeni modellerin oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

program yapısı ve içerik:

Akademi, hafta sonlarına yayılan beş cumartesi gününde, her gün altışar saat olmak üzere toplam 30 saatlik çevrim içi eğitim sunuyor. Eğitimler 50 kişilik gruplar halinde yürütülerek farklı şehirlerden katılımcılara ulaşmayı hedefliyor; böylece program, eğitim veya çalışma hayatı ile uyumlu bir yapıda planlandı.

Program içeriği; siber güvenliğe giriş, ağ ve işletim sistemi güvenliği, web uygulamalarının korunması, zafiyet tespiti ve sosyal mühendislik yöntemleri gibi temel alanları kapsıyor. Teorik dersler, güvenli laboratuvar ortamları ve sanal sistemlerdeki uygulamalarla destekleniyor. Ayrıca bilişim hukuku ve etik sorumluluklar da müfredatta yer alıyor.

Katılım için ileri düzey teknik bilgi gerekmiyor; temel bilgisayar kullanımı yeterli sayılıyor. Programa devam koşulunu sağlayan ve değerlendirme sınavında başarılı olanlara Başarı Sertifikası, devam şartını sağlayan ancak sınavı geçemeyenlere ise Katılım Sertifikası verilecek. Başarı gösteren katılımcılar, Vodafone Business’ın istihdam planlamasında önceliklendirilecek.

başvuru ilgisi ve katılımcı profili:

Akademiye başvurular açıldıktan sonra ilk bir ay içinde 5 binin üzerinde başvuru geldi; başvuruların yüzde 43'ünün kadın adaylardan oluşması dikkat çekti. Başvurular Türkiye’nin tüm illerinden geldi ve farklı disiplinlerden katılım oldu; başvurular içinde bilgisayar, yazılım, elektronik-haberleşme, elektrik-elektronik, yapay zekâ, endüstri, matematik mühendisliği ile yönetim bilişim sistemleri gibi alanlar yer aldı.

İTÜ ve Vodafone, Haziran 2027’ye kadar 20 ayrı programla 1.000 kişiye ulaşmayı planlıyor. Bu yapı, siber güvenlik alanında geniş bir insan kaynağı havuzu oluşturmayı ve katılımcıların kazandıkları yetkinlikleri iş hayatına taşımalarını amaçlıyor.

siber güvenlik yaklaşımı ve ekosistem etkisi:

Vodafone Business, işletmelerin dijital güvenliğini "Ölç, Koru, Algıla ve Cevap Ver" yaklaşımıyla ele alıyor. Zafiyet tarama, ağ, bulut, e-posta ve uç nokta güvenliğinden erişim yönetimine, Güvenlik Operasyon Merkezlerinde 7/24 izleme ve analize kadar kapsamlı hizmetler sunuluyor. Yönetilen güvenlik hizmetleriyle işletmelerin sürekli uzmanlığa erişimi destekleniyor.

Siber Güvenlik Akademisi, bu hizmetleri farkındalık, eğitim ve ekosistem iş birlikleriyle tamamlayarak; sektöre yönelik yetkinlik gelişimini, kurumsal güvenlik altyapısının insan kaynağıyla güçlendirilmesini hedefliyor. İTÜ ve Vodafone Business iş birliği, üniversite ile sektörün birlikte eğittiği ve birlikte öğrenebildiği bir model örneği oluşturuyor.

Programla başlayan iş birliği, İTÜ tarafından belirtilen hedefler doğrultusunda farklı teknoloji alanlarında yeni eğitim ve sertifika programlarıyla genişletilebilecek bir altyapı sunuyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN MANDAL VE VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZLEM KESTİOĞLU