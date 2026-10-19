Bursaspor erken golle öne geçti, Iheanacho ikinci yarıda farkı belirledi

maç özeti

Bursaspor 2-0 Pendikspor. Atatürk Spor Kompleksi Matlı'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, erken bulunan golün verdiği avantajı koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı. Hakem triosu Melek Dakan, Haydar Avcı ve Enes Biroğlu maçta düdük çaldı.

önemli anlar:

Maçın açılışını 10. dakikada Halil Akbunar yaptı; bu erken gol Bursaspor'a tempo ve alan kontrolü sağladı. İlk yarı boyunca Pendikspor zaman zaman baskı kursa da etkili pozisyon üretemedi. İkinci yarıda oyuna giren Kelechi Iheanacho'nun etkisi 62. dakikada belirginleşti ve Iheanacho'nun golü farkı ikiye taşıdı. Bursaspor savunması geri çekilerek kontrollü oyun oynadı, Pendikspor ise son bölümlerde yaptığı değişikliklerle skoru çevirmeye çalıştı fakat aradığı canlılığı sık sık bulamadı. Maçta dikkat çeken disiplin notu olarak Bursaspor'dan Juergen Elitim, Pendikspor'dan Kerem Kalafat, Taha Emre İnce ve Soldo sarı kart gördü.

kadrolar ve değişiklikler:

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 84), Barış Gök (Toral Bayramov dk. 77), Juergen Elitim, Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 46), Soner Aydoğdu (Lynford Sackey Baker dk. 69), Lincoln, Kelechi Iheanacho, Aliou Badara Boutrah (Emir Kaan Gültekin dk. 84). Teknik direktör: Mustafa Er.

Pendikspor: Emir Dadük, Taha Emre İnce, Soldo, Kerem Kalafat (Erdem Gökçe dk. 73), Emrah Başsan (Onuralp Çakıroğlu dk. 84), Hakan Yeşil, Abifade, Efehan Pekdemir (Susak dk. 73), Burak Gültekin (Yekta Sönmez dk. 63), Jonson Clarke-Harris, Thuram (Hrelja dk. 84). Teknik direktör: Fikret Akdemir.

Goller: Halil Akbunar (dk. 10), Kelechi Iheanacho (dk. 62). Sarı kartlar: Juergen Elitim; Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Soldo.

TRENDYOL 1. LİG’DE BURSASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI PENDİKSPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİ.