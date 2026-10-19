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reis: sahada aile gibi mücadele eden bir takım vardı

Thomas Reis, Beşiktaş galibiyetinde takım ruhu, Andre Onana'nın kritik kurtarışları ve taraftar desteğinin belirleyici olduğunu, mütevazı kalacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 23:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

reis: sahada aile gibi mücadele eden bir takım vardı

reisin maç sonrası değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor’un teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşma sonrası takımının ortaya koyduğu mücadeleden övgüyle söz etti. Reis, maçın her iki takım adına da önemli fırsatlar barındırdığını, bordo-mavili ekibin daha erken sonuca gidebilecek pozisyonlar yakaladığını ancak rakibin de gol bulma şansının bulunduğunu belirtti.

Reis, art arda alınan galibiyetlerin kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini vurgulayarak, kısa süre içinde yoğun maç trafiğine dikkat çekti. Finlandiya’da oynanan özel maçın ardından ligde kısa süre içinde tekrar sahaya çıktıklarını anımsatan Reis, bu dönemi "İngiltere haftası" benzetmesiyle özetledi ve dinlenme ile toparlanmanın önemine işaret etti.

taraftarların rolü:

Teknik adam, karşılaşmadaki atmosferin ve tribün desteğinin takım açısından belirleyici olduğunu ifade etti. Reis, taraftarlara teşekkür ederek, zor anlarda onların desteğine her zaman ihtiyaç duyacaklarını söyledi. Maç boyunca oluşan atmosferin oyunculara ekstra güç verdiğini ve galibiyetin ortak bir başarı olduğunu belirtti; bu nedenle herkesin bu sonucu gururla karşıladığını vurguladı.

onana'nın katkısı ve maçın kırılma anları:

Maçın dönüm noktalarına ilişkin konuşan Reis, tek bir oyuncuyu öne çıkarmanın doğru olmadığını söyledikten sonra kaleci Andre Onananın kritik kurtarışlarının maç boyunca önemli rol oynadığını kabul etti. Zor anlarda yapılan müdahalelerin takımın dengesini koruduğunu ve ikinci golün ardından galibiyete daha fazla inanç oluştuğunu ekledi.

takım ruhu ve saha içi birliktelik:

Reis, göreve geldiği ilk dönemlerde vurguladığı "saha içinde aile olmak" mesajının bu maçta karşılığını bulduğunu belirtti. Oyuncuların birbirleri için mücadele ettiği ve savunmada kolektif bir dayanışma sergilediği kanısında olan teknik direktör, "sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren bir takım vardı" sözleriyle birlikteliği özetledi. Ayrıca Beşiktaş’ın güçlü bir rakip olduğuna işaret etti ve bazen rakibin daha iyi oynayabileceğini, böyle anlarda hızlı geçişlerle şans yaratmanın mümkün olduğunu aktardı.

Reis, son vuruşlardaki eksikliklere de dikkat çekti; takımın daha fazla gol bulabilecek pozisyonlar yaratmasına rağmen final paslarında zaman zaman etkisiz kaldıklarını söyledi. Bu alanda çalışmaların süreceğini, savunma ve hücum organizasyonlarını geliştireceklerini belirtti.

Son olarak eksik oyuncuların yerine görev alan isimlerin performansından memnun olduğunu dile getiren Reis, sahadaki seviyenin nihai hedefleri temsil etmediğini vurguladı: "En iyi seviyemiz bu değil". Takımın gelişimine odaklanacaklarını, final pasları, savunma ve hücum üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi. Reis, Avrupa'da Perşembe günü oynanacak Hearts maçı ile ligde Pazartesi günü karşılaşacakları Çaykur Rizespor sınavını kayıpsız geçerek yoluna devam etmek istediklerini ekledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş galibiyetinin ardından takımının ortaya koyduğu...

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş galibiyetinin ardından takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren bir takım vardı. Hepimiz bu galibiyetten dolayı gururluyuz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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