Burunören imecesiyle arabaşı sofrasında binleri bir araya getirdi

Burunören'de imece geleneği ve arabaşı buluşması

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi Burunören köyünde düzenlenen geleneksel Arabaşı Şenliği, köy halkının imece usulüyle bir araya gelmesiyle binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Etkinlik, yalnızca yöresel bir lezzet paylaşımı değil; komşuluk hukukunun, kültürel belleğin ve dayanışmanın somut bir gösterisine dönüştü.

Hazırlık süreci ve imece ruhu:

Hazırlıklar günler öncesinden başladı. Etkinlikte rol alan köy sakinleri arasında kadınların omuz omuza yürüttüğü çalışmalar öne çıktı. Hazırlıklar hakkında konuşan Hüsne Şimşek, "Kazlarımızı kestik, temizledik, yıkadık, kaynakttık. Bir gün önce unumuzu kavurduk. Çorbanın ununu kavuruyoruz. Arabaşı hamurunu yaptık. Çorbamızı yaptık, hazır hale geldi" diyerek zahmetli çalışmayı anlattı. Şimşek, arabaşının "Yozgat'ımızın önde gelen yemeklerindendir" ifadeleriyle yöresel lezzetin önemine vurgu yaptı.

Muhtar Bekir Yeşil'in öncülüğünde yürütülen organizasyonda şehir dışı ve yurt dışından gelen köylülerin de desteğiyle imece geleneği canlandırıldı. Yeşil, şenliğin 6 yıldır sürdüğünü belirterek yerel ihtiyaçların—ilkokul, sağlık binası, cami, çeşme gibi—imece ile, devletten maddi destek almadan gerçekleştirildiğini aktardı.

Etkinlikte öne çıkan rakamlar ve anlar:

Organizasyonun büyüklüğünü ortaya koyan rakamlar dikkat çekti: yaklaşık 350 tepsi hamur, 40 adet kaz ve 100 adet tavuk ile hazırlık yapıldı. Muhtar Yeşil, şenlik için "herkesin gönlünden ne koparsa ikişer üçer bin lira topluyoruz" diyerek katılımcı katkısının sürdürüldüğünü söyledi. Planlanan katılımcı sayısı ortalama 2 bin kişi olsa da hava koşulları nedeniyle katılımın bin ile bin 500 arasında gerçekleşebileceği belirtildi.

Şenliğin sosyal boyutu da öne çıktı; Yeşil, "İki arkadaş birbirine kırgındı, geldi burada barıştılar. Arabaşı Şenliği birlik beraberliğin sembolü oldu" sözleriyle etkinliğin uzlaşma ve toplumsal bağları güçlendirme işlevine dikkat çekti. Etkinliğe emeği geçenler, hazırlık ve bulaşık gibi görevleri birlikte üstlenmenin, köy içi dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı.

Etkinlikte görev alanlardan Şaziye Yeşil de arabaşı çorbasının çok beğenildiğini ve misafirlerin memnun kaldığını ifade etti. Burunören köyünde imece usulüyle sürdürülen bu tür etkinliklerin, yerel kültürü yaşatma ve toplumsal ilişkileri güçlendirme açısından örnek teşkil ettiği belirtildi.

BURUNÖREN KÖYÜ, GELENEKLERİNİ YAŞATMAK VE TOPLUMSAL BAĞI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN GELENEKSEL ARABAŞI ŞENLİĞİ İLE BİNLERCE KİŞİYİ AYNI SOFRADA BULUŞTURDU.