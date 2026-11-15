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Erdoğan'dan Filistin devletinin 38. kuruluş yıldönümü mesajı

Erdoğan, Filistin devletinin 38. yıldönümünü tebrik etti; 1967 sınırları ve Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin için Türkiye'nin desteğini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan'dan Filistin devletinin 38. kuruluş yıldönümü mesajı

Erdoğan'dan Filistin mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devleti'nin 38. kuruluş yıldönümü vesilesiyle sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Filistin halkına tebrik ve selam gönderdi.

Erdoğan'ın paylaşımında:

Paylaşımında Erdoğan, "Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Mesajında ayrıca Türkiye olarak Filistin davasının her platformda savunulmaya devam edileceğini belirten Erdoğan, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin tesis edilmesi için kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini ifade etti.

Türkiye'nin taahhüdü:

Erdoğan, Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için Türkiye'nin tüm imkânlarıyla sahada olmaya devam edeceğini vurguladı ve Ankara'nın diplomatik desteğini yeniden teyit etti.

Bu paylaşım, Cumhurbaşkanlığı'nın Filistin meselesine yönelik politikasını ve Türkiye'nin bölgedeki dayanışma tutumunu bir kez daha özetler nitelikte oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLETİ’NİN 38’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLETİ’NİN 38’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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