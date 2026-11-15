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Kocaeli'de mezarlık durağından sonra sinyali kesilen İrfani Karaca için seferberlik

Kocaeli'de 11 Kasım'dan beri kayıp olan 78 yaşındaki İrfani Karaca için jandarma, JAK, AKUT ve SAR ekipleri havadan ve karadan arama yürütüyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:55

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli'de mezarlık durağından sonra sinyali kesilen İrfani Karaca için seferberlik

Kocaeli'de kayıp ihbarı üzerine aramalar sürüyor

İrfani Karaca (78) 11 Kasım'da Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak 163 numaralı belediye otobüsüyle Körfez ilçesine gitti. Karaca, İlimtepe Mahallesi Mezarlıklar durağında otobüsten indikten sonra ailesine ulaşmadı ve kayıp ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

aramaların kapsamı:

Beş gündür süren çalışmalara jandarma, JAK, AKUT, SAR ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR) ekipleri katılıyor. Ekipler bölgedeki ormanlık alanları, patikaları ve ulaşılması güç noktaları hem karadan hem de havadan titizlikle tarıyor.

Yapılan incelemelerde Karaca'nın 1-11 Kasım tarihleri arasında 163 numaralı belediye otobüsünü kullanarak İlimtepe'ye 8 kez gittiği tespit edildi. Bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından Karaca'nın telefon sinyalinin kesildiği bilgisi, aramaların yönünü değiştiren önemli bir bulgu olarak kayda geçti. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda ekipler farklı bölgelere odaklanarak taramaları yoğunlaştırdı.

aileden gelen bilgiler:

Aile üyeleri babalarının gezmeyi seven biri olduğunu, belediyenin verdiği ücretsiz ulaşım kartını kullandığını ve sosyal mekanlarda vakit geçirmeyi tercih ettiğini anlattı. Aile şu ifadeleri kullandı: 'Babamız çok konuşan biri değildir. Otobüs terminaline gider, sosyal tesislerde fındıklı lahmacun yer ve İlimtepe bölgesine giderdi. Namazını kılardı. Alzheimer hastası değildi ancak gözleri iyi görmüyordu. Her ne olursa olsun eve geç kalmaz, gecikecekse mutlaka bizi arardı. Babamızın başına mutlaka bir olay gelmiş olmalı.'

Yetkililer, bölgede gözlemlenen veya kayıt altına alınan şüpheli durumlarla ilgili bilgisi olan vatandaşların jandarma birimlerine başvurmasını istiyor. Aramalar devam ediyor ve ekipler elde edilen izler doğrultusunda sahayı genişleterek taramalarını sürdürüyor.

KOCAELİ&#039;DE 5 GÜNDÜR KAYIP OLAN 78 YAŞINDAKİ İRFANİ KARACA&#039;YI BULMAK İÇİN EKİPLERİN HAVADAN VE...

KOCAELİ'DE 5 GÜNDÜR KAYIP OLAN 78 YAŞINDAKİ İRFANİ KARACA'YI BULMAK İÇİN EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN YÜRÜTTÜĞÜ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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