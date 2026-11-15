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Aktopraklık’ta yerleşik toplulukların doğuşu masaya yatırıldı

Aktopraklık'ta düzenlenen söyleşide Kuzey Mezopotamya'dan Marmara'ya uzanan yerleşik yaşam ve besin üretiminin Anadolu'ya etkileri anlatıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aktopraklık’ta yerleşik toplulukların doğuşu masaya yatırıldı

Aktopraklık arkeoparkında yerleşik yaşamın kökenleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Aktopraklık Arkeoloji Söyleşisi, Aktopraklık Höyük Arkeopark'ta gerçekleştirildi. Etkinlik, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi ve alanın paleolitik sonrası dönemlerine odaklandı.

Söyleşide konuk konuşmacı Prof. Dr. A. Tuba Ökse; yaklaşık 12 bin yıl önce avcı ve toplayıcı topluluklardan yerleşik hayata geçiş sürecini arkeolojik veriler ışığında değerlendirdi. Katılımcılar, bu uzun dönemli dönüşümün günlük yaşam, toplumsal örgütlenme ve çevre ilişkilerinde yarattığı değişimleri dinleme imkânı buldu.

yerleşik yaşama geçişin izleri:

Prof. Dr. Ökse, besin üretimine yönelik ilk adımların yalnızca ekonomik bir değişim olmadığını; aynı zamanda yerleşim yerlerinin kalıcılığı, nüfus yoğunluğunda artış ve uzmanlaşmış toplumsal roller gibi yeni toplumsal dinamikleri beraberinde getirdiğini vurguladı. Arkeolojik katmanlar, materyal kültür ve bitki-hayvan kalıntıları bu dönüşümün somut izlerini sunuyor.

coğrafi yayılım ve Anadolu'ya etkileri:

Söyleşide ele alınan tartışmalarda Kuzey Mezopotamya'dan başlayan süreçlerin Marmara Bölgesi ve Anadolu geneline, oradan da Ege bölgesi ve Balkanlara yayıldığı aktarıldı. Bu yayılımın yerel kültürler üzerindeki etkileri, bölgesel adaptasyonlar ve arkeolojik kanıtların sağladığı zaman çizelgeleri üzerinden değerlendirildi.

Program, katılımcılara ilk yerleşik toplulukların yaşam biçimleri, besin üretiminin ortaya çıkışı ve bu dönüşümün Anadolu tarihindeki sonuçları hakkında kapsamlı bir bakış sundu. Söyleşi, arkeolojik araştırmaların güncel bulgularını yerel kamuoyuyla buluşturma amacı taşıdı.

PROF. DR. A. TUBA ÖKSE İLK YERLEŞİK TOPLULUKLARIN TARİHİ YOLCULUĞU HAKKINDA KONUŞTU

PROF. DR. A. TUBA ÖKSE İLK YERLEŞİK TOPLULUKLARIN TARİHİ YOLCULUĞU HAKKINDA KONUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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