Malatya’da kursiyerlerin el emeği pazarında üretim ve dayanışma ön planda

El emeği buluşması Sanat Merkezi'nde:

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen El Emeği Göz Nuru Pazarı Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde açıldı. Etkinlik, kursiyerlerin el emeği ile hazırladığı ürünleri vatandaşlarla buluşturma amacı taşıyor. Açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gerçekleştirdi; protokol üyeleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş açılışta yer aldı.

Başkan Sami Er açılış konuşmasında pazarın hem kültürel hem de ekonomik bir değer taşıdığına vurgu yaptı. Er, kurslarda öğretilen el sanatlarının evde kalmamasını, aile bütçesine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti ve ürünlerin ilerleyen dönemde online satışla Türkiye geneline ulaştırılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Pazarın amacı ve kurs desteği:

Sami Er konuşmasında, bu stantlardaki her ürünün saatlerce emek verilerek hazırlandığını ifade ederek "her ilmekte bir hikâye, her nakışta Malatya’nın kültürü var" dedi. Belediyenin Kadın Kültür-Sanat, Spor ve Yaşam Merkezleri ile semt konaklarındaki kurslarda, el sanatlarından resme kadar farklı alanlarda eğitim verildiği ve bu emeğin görünür kılınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Etkinlik, üretkenliği teşvik etmenin yanında kursiyerlerin becerilerini sergilemelerine olanak sağlıyor; pazarın düzenlenmesiyle birlikte ortaya çıkan ürün çeşitliliği ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Protokol konuşmaları ve ziyaretçi ilgisi:

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, belediyenin özellikle engelli ve kadın emeğine verdiği desteği vurgulayarak, özellikle afet sonrasında kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Er ve ekibine teşekkür etti. AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ise pazarın ortaya çıkardığı ürünleri görmenin mutluluğunu dile getirip Başkan Er’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Er’in eşi Sevgi Er de serginin hanımlara ve Malatya’ya hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış gerçekleştirildi ve katılımcılar sergilenen ürünleri tek tek gezerek kursiyerleri tebrik etti.

Etkinlik, kentte el emeğini öne çıkaran bir platform oluşturmayı ve kursiyerlerin ürettiklerini ekonomik değere dönüştürme hedefini ön plana çıkarıyor. Pazarın, planlanan online satış mekanizmalarıyla daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER SERGİLENİYOR