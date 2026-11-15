Dokuz günlük çocuk şenliği Şahinbey'de kapılarını açtı

çocuk şenliği programı ve açılış:

Şahinbey Belediyesi, ara tatili fırsat bilen çocuklar ve aileleri için düzenlediği Çocuk Şenliği’ni 14 Kasım günü saat 09.00'da Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Etkinlikler 14-22 Kasım tarihleri arasında, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

gösterim takvimi:

Şenliğin ilk günü, saat 09.00'da gösterilen film, 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) sinema gösterimi olarak programda yer aldı. İkinci gün olan 15 Kasım'da Şahinbey Saatin Sırrı adlı çizgi sinema perdede buluştu. 16 Kasım Pazartesi günü ise saat 13:00 ve 17:00'de Kahraman 3 Zekomat 217 çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

atölyeler ve oyun alanları:

Şenlikte yalnızca sahne gösterileri yok; fuaye alanında kurulan şişme oyun grupları ve farklı oyun alanları çocuklara aktif katılım imkânı sunuyor. Hazırlanan atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğleniyor hem de el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin fuaye alanındaki düzenlemeler, ailelerin çocuklarını güvenle izleyebileceği ve çocukların özgürce oyun oynayabileceği biçimde planlandı. Etkinlikler süresince sahne performansları ile atölye çalışmaları paralel ilerleyecek.

belediye başkanından mesaj:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların ara tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için kapsamlı bir program hazırlandığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın tatilini güzel geçirmeleri için dokuz gün boyunca etkinlikler hazırladık. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde çocuklarımız dokuz gün boyunca doyasıya eğlenecek. Fuaye alanımızda bulunan şişme oyun grupları ve diğer oyun alanlarında keyifli vakit geçirecekler. Ayrıca eğlenerek öğrenmeleri için hazırladığımız atölyelerimizde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" dedi.

Çocuk Şenliği, 22 Kasım'a kadar tiyatro gösterileri, sinema etkinlikleri, oyun alanları ve atölye çalışmalarıyla devam edecek ve bölge çocuklarını ağırlamaya devam edecek.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÇOCUK ŞENLİĞİ KAPILARINI AÇTI