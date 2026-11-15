El emeğiyle hayat bulan pazar Malatya'da kapılarını açtı

El emeği göz nuru pazarı Sanat Merkezi'nde açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, üretkenliği desteklemek ve kursiyerlerin el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen El Emeği Göz Nuru Pazarı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde açıldı. Açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er gerçekleştirdi.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış programına Başkan Sami Er ve eşi Sevgi Er'in yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi yetkili amirleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanın mesajı:

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Bugün burada emeğin, üretimin, sabrın ve maharetin bir araya geldiği çok güzel bir buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün burada, emeğin, sabrın ve ustalığın buluştuğu çok güzel bir pazarı açıyoruz. \"El Emeği Göz Nuru Pazarımız\" hayırlı olsun. Bu stantlarda gördüğünüz her ürün bir annenin, bir genç kızımızın, bir ablamızın saatlerce süren emeğinin bir eseri. Her ilmekte bir hikâye, her nakışta Malatya’nın kültürü var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üreten kadınlarımızın yanındayız. Kadın Kültür-Sanat, Spor ve Yaşam Merkezlerimizde ve semt konaklarımızdaki kurslarımızda hanımlarımıza el sanatlarından resme kadar pek çok alanda eğitim veriyoruz. Amacımız, bu emeğin evde kalmaması, ekonomik bir değere, aile bütçesine katkıya dönüşmesi. Ürünlerimizi önümüzdeki dönemde online satışla da Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefliyoruz. Emek veren bütün hanımefendilere teşekkür ediyorum", diyerek sanatsal bir çarşı çalışması yaptıklarının müjdesini de duyurdu.

Sami Er konuşmasında üreten kadınların desteklenmesi ve kurslarda verilen eğitimin önemine vurgu yaptı ve ürünlerin evde kalmayıp ekonomik değere dönüşmesinin hedeflendiğini belirtti.

Protokol konuşmaları ve ziyaret:

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünü yaptığı gerek engelliler gerek kadın emeği ve kadının alın terini her alanda Büyükşehir Belediyesinin izinin olduğu bir Malatya’yız. Asrın afetinden sonra yapılması gereken ne varsa kültür ve sanat adına yol açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum" sözleriyle desteğini ifade etti.

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ise, "El emeği göz nuru dediğimiz her ürünü bugün burada görmenin mutluluğu inanılmaz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız görev aldığı günden beri yolu, altyapısı, üst yapısı derken kadınlarımızı da hiçbir zaman ihmal etmedi. Sizlerin huzurunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Sevgi Er Hanımefendi de, "Bu nadide sergimizin hanımlarımıza, Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokolle birlikte açılış gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve katılımcılar sergilenen ürünleri tek tek gezdi; stantlardaki el işi ürünler, kursiyerlerin emeğini ve Malatya kültürünü yansıtan motifleriyle beğeni topladı.

MALATYA’DA EL EMEĞİ ÜRÜNLER PAZARI AÇILDI