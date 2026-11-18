Büşra Özdemir CHP üyeliğinden istifa etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, istifanın parti içi üyelik sistemine düştüğünü ve Özdemir'in istifa öncesinde il başkanlığıyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini bildirdi.

İstifa sürecinin kısa kronolojisi:

Özdemir, siyaset yaşamına 2014 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başladı. Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 11 Temmuz 2025 tarihli oturumda CHP grubunun önerisiyle tek aday olarak gösterildi ve ilk turda 75 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

Geleceğe dönük değerlendirme:

Hasan Şahin'in açıklaması, istifanın resmi partı kayıtlarına yansıdığını ortaya koyuyor; bunun belediye içindeki yetki dağılımı ve parti ilişkilerine nasıl yansıyacağına ilişkin detayların resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor. Özdemir'in görevine devam edip etmeyeceğine dair kaynak metinde ek bir bilgi yer almıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN (CHP) İSTİFA ETTİ.