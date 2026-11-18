Destici'den Eker'e tebrik: Alperen Ocakları'nda görev değişimi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanlığı görevini devreden Ali Can Kocaman ile görevi devralan Mehmet Ali Eker hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Destici, Kocaman’ın vakıf için yaptığı çalışmalara teşekkür ederek Eker’e yeni görevinde başarı diledi.

Destici'nin paylaşımı:

"Bu görev değişikliğinin Alperen Ocaklarımıza, camiamıza ve davamıza hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullanan Destici, mesajında hem veda eden başkana şükran hem de yeni başkana güven vurgusu yaptı.

Vakıf yönetimindeki değişikliğin yorumu:

Destici’nin mesajı, Alperen Ocakları içindeki görev devrinin hem bir teşekkür hem de yeni döneme yönelik temenni niteliğinde algılandığını gösteriyor. Açıklamada öne çıkan unsur, hizmete teşekkür edilmesi ve görevi devralanın başarılı olması yönündeki temennilerle kurum içi istikrar beklentisinin vurgulanması oldu.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ (ORTADA), ALPEREN OCAKLARI EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI GENEL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DEVREDEN ALİ CAN KOCAMAN’A(SAĞDA) EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ, GÖREVİ DEVRALAN MEHMET ALİ EKER’E(SOLDA) BAŞARILAR DİLEDİ.