Butan'da Shintaphu gölü taşması sonrası Gasa'da sel altyapıya zarar verdi

Himalayalar'daki Butan'ın Gasa bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Shintaphu buzul gölü taştı ve ortaya çıkan sel bölgeyi etkiledi. Olayın merkezindeki turistik doğal kaplıca Gasa Tshachu'daki altyapıda ciddi hasar meydana geldi. Yetkililer, sel öncesinde bölgenin tahliye edildiğini belirterek şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını açıkladı.

selin yol açtığı hasar:

Gece saatlerinde meydana gelen taşmanın neden olduğu hasarın boyutu henüz netleşmedi. Bölgedeki iki adet modüler, taşınabilir Bailey köprüsünün sel sularına kapılmış olabileceği bildirildi. Yetkililer ve kurtarma ekipleri hasarın tespitine yönelik çalışmalara başladı.

buzul göllerinin riski:

Shintaphu gölü, Mo Chhu Nehri'nin kaynağında yer alıyor ve Butan'da potansiyel tehlike taşıyan 17 buzul gölünden biri olarak sınıflandırılmış durumda. Bölgedeki iklimsel değişiklikler ve ani yağışlar, bu tür taşma olaylarının tetiklenmesinde etkili oluyor.

Olay, Himalayalar bölgesindeki benzer afetlerin yarattığı riskleri de hatırlattı; komşu Nepal'de yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki bir dağlık bölgede Ağustos ayında meydana gelen ani selde bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla kişi kaybolmuştu.

Himalayalar'daki Butan'da Shintaphu buzul gölünün taşması sonucu sel meydana geldi.