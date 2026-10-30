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İslahiye'de ev aramasında yüzlerce sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

İslahiye'de düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 sikke, 1 metal dedektör, 260 gram uyuşturucu ve para ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İslahiye'de ev aramasında yüzlerce sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

İslahiye'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İslahiye ilçesinde düzenlediği operasyonda bir ikamette arama yapıldı.

operasyon ve ele geçirilenler:

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 495 adet sikke, 1 adet metal dedektör, 260 gram uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

hukuki süreç ve soruşturma:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP&#039;İN İSLAHİYE İLÇESİNDE BİR ADRESTE YAPILAN ARAMALARDA TARİHİ ESER OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN...

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE BİR ADRESTE YAPILAN ARAMALARDA TARİHİ ESER OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 495 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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