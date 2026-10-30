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Gaziantep'te sağlık kabininde iğne sonrası hayatını kaybeden Sultan Sever davası adli tıpa gönderildi

Gaziantep'te öksürük için sağlık kabinine giden 45 yaşındaki Sultan Sever, yapılan iğnelerin ardından yaşamını yitirdi; dosya Adli Tıp'a gönderildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:45

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziantep'te sağlık kabininde iğne sonrası hayatını kaybeden Sultan Sever davası adli tıpa gönderildi

olayın gelişimi:

Olay, 30 Mayıs 2026 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre öksürük şikayetiyle sağlık kabinine giden 45 yaşındaki, 5 çocuk annesi Sultan Sever’e burada iğne uygulandı. Uygulamadan kısa süre sonra fenalaşan Sever, ambulansla Özel Yaşam Hastanesine kaldırıldı; yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ailenin beyanına göre Sever’in bilinen başka bir kronik hastalığı yoktu. Eşi Mustafa Sever, eşine art arda üç iğne yapıldığını, kendisinin gittiğinde eşinin yere düşmüş ve yüzünün şişmiş olduğunu anlattı. Annesiyle birlikte hastaneye giden oğlu Ali Sever ise ambulansın geç çağrıldığını belirterek, çağrının yaklaşık yarım saat sonra yapıldığını söyledi.

sağlık kabinindeki uygulamalar ve sanık ifadeleri:

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan sanık Ayşe E. ebelik lisans mezunu olduğunu, iş ararken sanık Ömer A. tarafından işe çağrıldığını belirtti. Ayşe E. olay günü Sultan Sever’in kendisini iyi hissetmediğini, daha önce sağlık kabinine geldiğini söylediğini anlattı.

Ayşe E. ifadesinde, Avil ve Dekort isimli ilaçları karıştırarak iğne yaptığını, hastanın fenalaşması üzerine önce oksijen verdiğini, daha sonra alerji geliştiğinde Prednol türü kortizon içeren iğneyi uyguladığını iddia etti. Nabzı çok düştüğü için ambulans gelene dek bacaktan adrenalin uyguladığını ve kalp masajına devam ettiğini söyledi.

adli süreç ve tutuklama kararları:

Mahkeme heyeti, Sultan Sever’in hastaneye kaldırılmasının ardından uygulanan müdahaleler ve ilaçlara ilişkin kayıtların temin edilmesi için Özel Yaşam Hastanesine müzekkere yazılmasına hükmetti. Kayıtlar alındıktan sonra tanık beyanları, sanıkların soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki ifadeleri ile dosyadaki diğer belgeler birlikte değerlendirilerek kusur ve ölümle olay arasındaki illiyet bağının belirlenmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildi.

Mahkeme, sanık Ömer Aslan hakkında üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller, kaçma şüphesi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Ayşe E. ise delillerin henüz toplanmamış olması ve savunmasının tamamlanmamış olması gerekçesiyle ayrıca tutuklandı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi ve gerekli raporların temin edilmesi için ertelendi.

Dosyada Adli Tıp raporunun sonuçları, hastane kayıtları ve tanık beyanları bir arada değerlendirildikten sonra ölümle müdahaleler arasındaki ilişkinin mahkemece nihai olarak tayin edileceği bildirildi. Aile, ihmali olanların ceza almasını talep ederken süreçte hastane ve işleyişle ilgili soruların da araştırılacağı vurgulandı.

GAZİANTEP’TE ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ SAĞLIK KABİNİNDE YAPILAN İĞNENİN ARDINDAN FENALAŞAN 45...

GAZİANTEP’TE ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ SAĞLIK KABİNİNDE YAPILAN İĞNENİN ARDINDAN FENALAŞAN 45 YAŞINDAKİ SULTAN SEVER, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. OLAY SONRASI GÖRÜLEN DAVADA SANIKLAR HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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