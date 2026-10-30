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Samsun'da masada yakalandılar: iki iş yerinde 69.624 lira ceza

Samsun'da Canik ve İlkadım'da yapılan kumar denetimlerinde 6 kişiye 69.624 TL para cezası kesildi; 3.300 TL ile iskambil kağıtları ele geçirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da masada yakalandılar: iki iş yerinde 69.624 lira ceza

Samsun'da kumar denetiminde 6 kişiye idari para cezası

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Canik ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, iki ayrı iş yerinde iskambil kâğıtlarıyla kumar oynandığı tespit edildi. Operasyonlarda yakalanan kişilere idari işlem uygulandı, oyun masalarındaki para ve malzemelere el konuldu.

denetimin ayrıntıları:

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde toplam 6 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Canik ilçesindeki denetimde kumar oynadığı saptanan 2 kişiye 23.208 TL, İlkadım ilçesindeki denetimde ise 4 kişiye 46.416 TL olmak üzere toplam 69.624 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanan masalarda bulunan 3.300 TL nakit para ile iskambil kâğıtlarına el konuldu.

şüpheliler hakkında işlem:

İş yeri sorumluları olarak belirlenen H.S. (48) ve S.D. (35), polis ekiplerince yakalanarak, "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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