Tersakan Çayı'nda ıslah çalışmasında kamyon devrildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, geçtiğimiz gün taşkına uğrayan Tersakan Çayında yürütülen ıslah çalışması sırasında bir kamyon çaya devrildi. Olayda araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve nedenine ilişkin bilgiler

Edinilen bilgiye göre, çalışma yapan ekipler esnasında kamyonun dengesinin henüz bilinmeyen bir nedenle bozulması sonucu araç çaya devrildi. Olay sırasında can kaybı veya ağır yaralanma bildirilmedi.

Müdahale, güvenlik önlemleri ve soruşturma

Olay yerine intikal eden ekiplerce gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Sürücünün durumu hafif yaralı olarak raporlandı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki çalışma ekipleri ve müdahale birimleri, devrilen aracı vinç marifetiyle kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme işlemleri yetkililerce sürdürülüyor.

MUĞLA'NIN DALAMAN İLÇESİNDE BULUNAN VE GEÇTİĞİMİZ GÜN TAŞKIN YAŞANAN TERSAKAN ÇAYI'NDA YAPILAN ISLAH ÇALIŞMALARI ESNASINDA BİR KAMYON ÇAYA DEVRİLDİ, OLAYI HAFİF YARALI ŞEKİLDE ATLATAN SÜRÜCÜ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI.