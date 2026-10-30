Hınıs'ta kırsalda bereket projesi üreticilere ilk buzağıları getirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı projesi Hınıs'ta sonuç veriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi, Erzurum'un Hınıs ilçesinde meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında TİGEM tesislerinde tüm aşıları eksiksiz yapılan gebe ve damızlık büyükbaş hayvanlar teslim edilerek üreticiler ilk buzağılarını aldı.

başvuru ve teslimat süreçleri:

Hınıs genelinde projeye yoğun ilgi gösterildi; başvuran sayısı 760 olurken, yapılan değerlendirmeler sonucu 18 asil ve 16 yedek olmak üzere toplam 34 yetiştirici projeden yararlanmaya hak kazandı. Hak sahiplerine verilen hayvanların sağlık kontrolleri ve aşıları, teslim öncesinde TİGEM tesislerinde tamamlandı ve sahaya gönderildi.

destekler, denetim ve yerel etkiler:

Bakanlık, işletme büyüklüğüne göre farklı tahsislerle üreticilerin üzerindeki girdi yükünü hafifletmeyi hedefliyor: standart aile işletmelerine işletme başına 5 ila 15 baş, tarımsal üretimi teşvik için Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi ve Gıda Mühendisleri için bu limit 5 ila 30 başa kadar yükseltiliyor. Proje ortaklarına ayrıca hayvan başına aylık bin 500 TL bakım ve besleme desteği sağlanıyor ve hayvanların yıllık TARSİM sigorta bedelleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

Dağıtılan hayvanların düzenli sağlık taramaları, kontrolleri ve teknik denetimleri Hınıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahada sürdürülüyor. Uygulamanın başarılı örneklerinden biri olan Yolüstü Mahallesi'nde yaşayan üretici Gülli Karabey, proje kapsamında kendisine teslim edilen 10 adet düveden kısa sürede ilk buzağılarını aldı ve uygulamanın küçük aile işletmeleri için can suyu olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

İlçe genelinde doğumların sürmesi ve popülasyonun artmasıyla birlikte bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin ivme kazanması bekleniyor; proje hem üretim kapasitesini artırmayı hem de kırsal ekonomiye doğrudan destek sağlamayı amaçlıyor.

ÜRETİCİ GÜLLİ KARABEY