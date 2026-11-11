Bütçe görüşmesinde TBMM'yi sarsan 'sen adam ol önce' çatışması

Komisyonda gerilim: bütçe tartışmasından söz düellosuna

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi görüşmeleri sırasında tartışma kısa sürede alevlendi. YENİ Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında yaşanan sözlü atışma, konuşmaların kişiselleşmesiyle komisyonda tansiyonu artırdı.

Kaya'nın eleştirileri ve bakanlığın yanıtı:

Görüşmelerde Kaya, kadın konukevleri ve sığınak kapasitesi, şiddet mağduru kadınların korunması, kadın istihdamı, yaşlı ve engellilerin bakımı ile yoksullukla mücadele politikalarına yönelik kapsamlı eleştiriler yöneltti. Kaya, özellikle sığınak eksikliğine dikkat çekerek, "Üç yılda yalnızca 3 sığınak açmayı hedefliyorsunuz, yani her yıla bir tane. Bu hesabı yaparken hangi illerde kapasite hesabı yaptınız? Kaç kadın sırada bekliyor? Kaç kadın yer bulamadığınız için evine, yani o şiddet sarmalına dönmek zorunda kaldı?" diye sordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş soruları yanıtlarken, sığınaklarla ilgili eleştirilere "Hiçbirini" ve ŞÖNİM personelinin yeterliliğine ilişkin soruya ise "Her yerde var" karşılığını verdi. Kaya'nın "Oturduğunuz koltuğun sorumluluğunu yerine getirseydiniz her yıl binlerce kadın katledilmezdi" sözlerine Bakan Göktaş "Yalan söylüyorsunuz" diyerek karşı çıktı.

Sözler kişiselleşti: karşılıklı suçlamalar ve müdahale:

Tartışmanın seyrinde AK Parti milletvekili İsmail Güneş, Kaya'nın eleştirilerine yanıt verirken gündeme Özkan Yalım meselesini taşıdı ve "Ben olsam sizin yerinizde bu Özkan Yalım’ın arkasında durduğum için utancımdan buraya gelip konuşmazdım" ifadelerini kullandı. Kaya buna, "Özkan Yalım’ı size soralım, size. Sen önce Fatma Betül Sayan Kaya’nın hesabını ver" diye karşılık verdi. Güneş'in "O kadınların hakkını korumadınız, Özkan Yalım’ın hakkını korudunuz" sözleri üzerine Kaya, "Biz onu partiden attık, çok uzatmayın konuyu" dedi.

Karşılıklı atışmalar bir süre devam ederken Kaya, Güneş'e dönüp "Sen adam ol önce" diye seslendi; Güneş ise "Ben adamım, adamım" karşılığını verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ise tartışmada "Kadın konukevi, sığınak değil" diyerek terminoloji konusunda tepki gösterdi.

Olayın ardından CHP'li milletvekillerinin de konuşmalara dahil olmasıyla komisyondaki gerginlik daha da arttı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş milletvekillerini uyararak yerlerine oturmalarını istedi; ancak uyarılara rağmen sözlü atışmalar bir süre daha sürdü.

Görüşmelerin ilerleyen kısmında tartışmanın bütçe maddeleri üzerindeki etkisi ve gündemin nasıl yönetileceği, komisyon çalışmaları açısından takip edilecek başlıca konular arasında yer aldı.

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ 2027 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE CHP OSMANİYE MİLLETVEKİLİ ASU KAYA İLE AK PARTİ UŞAK MİLLETVEKİLİ İSMAİL GÜNEŞ’E YÖNELİK "SEN ADAM OL ÖNCE" SÖZLERİNE GÜNEŞ, "BEN ADAMIM, ADAMIM" ŞEKLİNDE KARŞILIK VERİRKEN, KOMİSYONDA KISA SÜRELİ TARTIŞMA YAŞANDI.