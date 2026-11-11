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Yatırım hızı artıyor: Şırnak-Van yolu şantiyesinde inceleme

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak-Van yolundaki çalışmaları inceledi; huzur ortamının yatırımlarla kalıcı hale getirileceğini söyledi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yatırım hızı artıyor: Şırnak-Van yolu şantiyesinde inceleme

Yatırım hızı artıyor: Şırnak-Van yolu şantiyesinde inceleme

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, bölgede sağlanan huzur ortamının ardından yapımı devam eden Şırnak-Van yolu inşaat alanını ziyaret etti. Şantiye yetkililerinden yürütülen saha çalışmaları ve projenin güncel durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Şantiyede yürütülen çalışmalar:

Şırnak ve bölge ekonomisi ile ulaşımı için stratejik öneme sahip olan Şırnak-Van Yolu Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Tatar, şantiye gezisinde iş programı, yolun kritik kesimlerindeki ilerleme ve güvenlik tedbirleri hakkında yetkililerden bilgi aldı ve sahadaki uygulamaları yerinde inceledi.

Milletvekili Tatar, projede sağlanan ilerlemenin bölgede kalıcı yatırımların önünü açacağını belirterek, yürütülen işlerin hızlandırılması ve tamamlanması yönünde kararlılık mesajı verdi.

Bölgeye yönelik plan ve kararlılık:

Tatar, bölgedeki huzur ve güven ikliminin ekonomik ve fikri yatırımlarla pekiştirileceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgemizde güçlenen huzur ve güven ortamını, yeni yatırımlar ve kalıcı eserlerle taçlandırmakta kararlıyız.

Projeyi en kısa sürede tamamlayarak bölge halkının hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Tatar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti olarak Şırnak-Van yolunu tamamlamakta son derece kararlıyız. Ayrıca Şırnak’ı ve bölgeyi kalkındıracak projeleri hızlandırma, hemşehrileri yeni yatırımlarla buluşturma ve devam eden eserleri nihayete erdirme konusunda azimle çalışılacağını ifade etti.

Şantiye incelemesi, projenin ilerleyişine ilişkin bilgi alışverişi ve öncelikli altyapı ihtiyaçlarının değerlendirilmesiyle son buldu.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, BÖLGEDE SAĞLANAN HUZUR ORTAMININ ARDINDAN YAPIMI DEVAM...

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, BÖLGEDE SAĞLANAN HUZUR ORTAMININ ARDINDAN YAPIMI DEVAM EDEN ŞIRNAK–VAN YOLU İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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