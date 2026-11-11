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Söke pazaryerinde esnafla sahada başkan Arıkan talepleri dinledi

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan, Çarşamba Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla görüşüp tekstil pazarının düzenlenmesi ve talepleri aktardı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Caner Şahin

Söke pazaryerinde esnafla sahada başkan Arıkan talepleri dinledi

söke pazaryerindeki program:

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Çarşamba Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Güne, Büyükşehir Belediyesi’nin ata tohumları dağıtım etkinliği sırasında vatandaşların hizmetlere ilişkin memnuniyet sözlerini dinleyerek başladı. Etkinlik sonrası pazaryerini gezen Arıkan, bölgedeki çalışmaları yerinde görmek ve doğrudan geri bildirim almak amacıyla tezgahları tek tek ziyaret etti.

esnafla görüşmeler ve tekstil pazarı:

Başkan Arıkan, özellikle konfeksiyon ve tekstil pazarının yeniden düzenlenmesi sürecine dair esnafla kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Zabıta ile kısa bir toplantı yaparak sahadaki uygulamalar ve düzenlemeler hakkında notlar aldı. Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan da ziyaret sırasında Arıkan'a eşlik etti. Başkanın, Sökeli esnafa öncelik vereceğiz ifadeleri esnaf tarafından takdirle karşılandı; Arıkan, tekstil pazarının yeni düzenlemesi için ilana çıkarıldığını ve sürecin başlatıldığını aktardı.

vatandaş sohbetleri ve pazaryeri atmosferi:

Konfeksiyon esnafının ardından meyve ve sebze tezgâhlarını da gezen Arıkan, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek talepleri ve beklentileri dinledi; ziyaret boyunca samimi diyaloğun ön planda olduğu gözlendi. Ziyaret, yerel yönetimin sahada iletişim kurma yaklaşımını ve düzenleme süreçlerini şeffaf biçimde yürütme niyetini ortaya koydu.

BAKAN ARIKAN PAZARYERİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

BAKAN ARIKAN PAZARYERİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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