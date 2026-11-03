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Büyük Menderes Havzası için su kaynakları yol haritası

2026'da toplanan Büyük Menderes Havzası Su Kurulu, su kaynaklarının korunması, kirliliğin önlenmesi ve kuraklıkla mücadele önceliklerini belirledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Büyük Menderes Havzası için su kaynakları yol haritası

toplantı ve katılımcılar:

2026 yılı için düzenlenen Büyük Menderes Havzası Su Kurulu toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Neşat Onur Şanlı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile havza sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katıldı. Oturumda, havzadaki su kaynaklarının korunması, su kirliliğinin önlenmesi ve kuraklıkla mücadele başlıkları öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

alınan kararların uygulanması ve önceliklendirme:

Kurul, 2025 yılında alınan kararların uygulama durumunu değerlendirdi; ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıda, sahadan gelen geri bildirimler ışığında tedbirlerin önceliklendirilmesi ve ihtiyaç duyulan yatırımların belirlenmesine yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, suyun verimli kullanımı ve kirliliğin kaynağında önlenmesine yönelik adımların eş zamanlı yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

bafa gölü eylem planı ve kuraklık riski:

Kurulun gündeminde ayrıca, kuraklık riski altındaki göller arasında yer alan Bafa Gölü için hazırlanan Eylem Planı da yer aldı. Plan kapsamında gölün korunmasına yönelik yürütülecek çalışmalar, olası kuraklık senaryolarına karşı alınacak tedbirler ve kurumlar arası işbirliği modelleri katılımcılar arasında tartışıldı. Toplantıda paylaşılan değerlendirmelerin, alınacak kararların sahadaki uygulamalara yön vermesi ve havzadaki su kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kurul, önümüzdeki dönemde belirlenen önceliklerin takip edilmesi ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarının işletilmesini kararlaştırdı. Bu çerçevede yetkili kurumların koordinasyonunun artırılması ve yerel paydaşlarla birlikte hareket edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.

BÜYÜK MENDERES HAVZASI SU KURULU&#039;NUN 2026 YILI TOPLANTISINDA, HAVZADAKİ SU KAYNAKLARININ...

BÜYÜK MENDERES HAVZASI SU KURULU'NUN 2026 YILI TOPLANTISINDA, HAVZADAKİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, SU KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KURAKLIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ELE ALINIRKEN, BAFA GÖLÜ EYLEM PLANI DA GÜNDEME GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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