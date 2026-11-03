Sezai Karakoç’un izinde sekiz haftalık edebî keşif

Sezai Karakoç okumaları Esenler'de başlıyor

Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel programla, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç’un edebî ve fikrî mirası yeni kuşaklar için sistematik biçimde ele alınacak. Sezai Karakoç Okumaları, Prof. Dr. M. Fatih Andı rehberliğinde 10 Kasım tarihinde başlayacak ve sekiz hafta sürecek.

Programın kapsamı:

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak oturumlarda katılımcılar, Karakoç'un şiir ve düzyazı eserleri üzerinden hem edebî üslubunu hem de düşünce dünyasını tartışma imkânı bulacak. Programda öne çıkan metinler arasında Gün Doğmadan, Yitik Cennet, Kıyamet Aşısı ve Diriliş Neslinin Amentüsü yer alıyor. Oturumlar, şairin estetik yaklaşımını, diriliş fikrini ve medeniyet tasavvurunu metin çözümlemeleriyle birleştirerek aktarmayı hedefliyor.

Rehberliğini üstlenen Prof. Dr. M. Fatih Andı programı şöyle özetliyor: 'Türk edebiyatının en önemli ve özgün isimlerinden birisi olan Sezai Karakoç’un eserlerini okumak ve anlamak, onun estetik ve fikrî mirasını özümsemek bugünün okur-yazarı için zenginleştirici bir imkândır. Günü anlamak için dünü anlamak gerektiği hakikatinden hareketle, üstadın büyük fikir ve şiir birikiminin eşliğinde eserlerini birlikte değerlendireceğiz.' Bu çerçevede okuma ve tartışma oturumları metin temelli ilerleyecek.

başvuru ve katılım:

Programa 16 yaş üzeri edebiyat ve düşünce meraklıları başvurabilecek; kontenjan sınırlı tutuluyor. Kayıt yaptırmak isteyenler son başvuru tarihine kadar internet üzerinden işlem yapmalı: başvurular 5 Kasım 2026 Perşembe gününe kadar www.esev.org adresi üzerinden kabul edilecek.

Sekiz haftalık programın tamamına eksiksiz katılanlara Sezai Karakoç kitap seti hediye edilecek. Etkinlik, Karakoç'un hem şiirsel hem de düşünsel mirasını günümüz okuyucusuna aktaracak bir platform oluşturmayı amaçlıyor; katılımcılara eserleri metin üzerinden tartışma ve anlama fırsatı sunulacak.

ŞAİR VE MÜTEFEKKİR SEZAİ KARAKOÇ’UN EDEBİ VE FİKRİ MİRASI ESENLER’DE ÖZEL PROGRAMLARLA ELE ALINACAK. BU KAPSAMDA DÜZENLENEN "SEZAİ KARAKOÇ OKUMALARI", EDEBİYAT ARAŞTIRMACISI PROF. DR. M. FATİH ANDI’NIN REHBERLİĞİNDE 10 KASIM’DA BAŞLAYACAK VE SEKİZ HAFTA SÜRECEK.