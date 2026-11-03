Almanya'da 1961 işgücü anlaşmasının 65. yılı miras ve kimlik çağrısı

Berlin'de anma ve buluşma

Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan İşgücü Anlaşması’nın 65. yılı Berlin’de bir dizi etkinlikle anıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile birlikte, 1960’lı yıllarda Almanya’ya çalışmak üzere giden ilk kuşak Türklerin temsilcileri ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay katıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Yeni Parti Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile çok sayıda davetli de yer aldı.

Oktay'ın vurguları:

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, kürsüde ilk kuşağın büyük fedakârlıklarına dikkat çekti. Oktay, bu kişilerin yalnızca ailelerinin geçimini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti ve o günlerin zorluklarının unutulmadığını söyledi. Konuşmasında, göçle birlikte ortaya çıkan kimlik sıkıntısına da değinen Oktay, Türkiye’nin bakış açısını net ifadelerle aktardı: 'Biz Türkiye olarak... bulunduğunuz ülkelere entegre olmanızı istiyoruz, bulunduğunuz ülkelerde söz sahibi olmanızı istiyoruz... Asimile olmanızı istemiyoruz.'

Oktay, vatandaşların bulundukları ülkelere katma değer sağlaması ve her alanda söz sahibi olması gerektiğini vurguladı; ancak bunun, dil, inanç, kültür ve vatanla olan bağın koparılması anlamına gelmemesi gerektiğini özellikle belirtti. Ayrıca Türkiye’nin dış politikada attığı adımların, ulusal çıkarlar ve vatandaşların menfaatleri doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

Etkinlikte anlar ve takdimler:

Programda 1960 ve 1970’li yıllarda Almanya’ya gelen Türklerin arşiv fotoğraflarından oluşan bir video gösterimi sunuldu. Katılımcılar, o dönemin hatıralarını canlandıran görüntülerle duygusal anlar yaşadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Ali Akbaş’ın 'Sirkeci’den Tren gider' adlı şiirini okuyarak ilk kuşağın Almanya’ya gidişinin ruhunu sahneye taşıdı; şiir dinleyicilerde yoğun bir hüzün ve saygı hissi uyandırdı.

Etkinlik sonunda, Türkiye’den Almanya’ya gelen ve emekli olan birinci ve ikinci nesil temsilcilerine plaket takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, konuşmalar ve sunumlar ilk kuşağın hem Türkiye hem de gittiği ülkelere bıraktığı mirasa dikkat çekti ve kimliğin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Not: Etkinlikte dile getirilen ifadeler, konuşmacıların beyanları doğrultusunda aktarılmıştır; tarih ve isimler etkinlikte verilen bilgilerle aynıdır.

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA 30 EKİM 1961'DE İMZALANAN İŞGÜCÜ ANLAŞMASI'NIN 65. YILI BERLİN’DE KUTLANDI.