Bursa'da şehir kameraları erişime kapatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzellikleri, meydanları ve turistik alanlarının tanıtımı amacıyla hizmet veren canlı şehir kamerası yayınlarını geçici olarak durdurdu. Kararın temel gerekçesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayımlanan ilke ve uyarılar doğrultusunda kişisel verilerin korunmasına ilişkin risklerin yeniden değerlendirilmesi oldu.

Neden kapatıldı:

KVKK tarafından 23 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda, belediyelerin turistik tanıtım amaçlı gerçekleştirdiği canlı yayınlarda kişilerin yüzlerinin görüntülenebilmesi ve araç plakalarının okunabilmesi gibi durumların kişisel veriler açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu uyarılar çerçevesinde yaptığı inceleme sonucunda gerekli teknik ve idari tedbirler tamamlanana kadar yayınların erişime kapatılmasına karar verdi.

Uygulanacak adımlar ve yeniden açılma:

Açıklamada, canlı yayınların güvenliğinin sağlanması için hem teknik çözümler hem de idari düzenlemeler üzerinde çalışıldığı belirtildi. Belediye, alternatif yayın yöntemleri oluşturuluncaya dek şehir kamerası görüntülerinin çevrim içi erişime kapatıldığını ve bu sürecin başladığını açıkladı. Resmi metinde, şehir kamerası canlı yayınlarının 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla gerekli tedbirler alınana dek geçici olarak erişime kapatılmıştır ifadesi kullanıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ayrıca, düzenlemeler tamamlandığında şehir kamerası yayınlarının yeniden hizmete sunulacağını duyurdu. Belediyenin amacı, tanıtım hedeflerinden sapmadan ve kamu güvenliğiyle kişisel veri koruma yükümlülükleri arasında denge sağlayacak bir yayın modeli geliştirmek olarak açıklandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHRİN DOĞAL GÜZELLİKLERİ, MEYDANLARI VE TURİSTİK ALANLARININ TANITIMI AMACIYLA SUNULAN CANLI ŞEHİR KAMERASI YAYINLARININ, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA YAPILAN KAMUOYU DUYURUSU DOĞRULTUSUNDA GEÇİCİ OLARAK ERİŞİME KAPATILDIĞINI AÇIKLADI.