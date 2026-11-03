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Kayseri'nin gastronomi mirası için birlik ve teşekkür ziyareti

Gastro Kayseri yönetimi, 4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri ve şehrin gastronomi çalışmalarına katkıları için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kayseri'nin gastronomi mirası için birlik ve teşekkür ziyareti

görüşmenin odağı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gastro Kayseri, Kayseri Gastronomi Sürdürülebilir Turizm ve Kalkınma Derneği Başkanı Osman Taşdan ile dernek yönetimini makamında kabul etti. Ziyarette öncelik, şehrin gastronomi alanındaki gelişimi ve yakın zamanda düzenlenen 4’üncü Kayseri Gastronomi Günleri oldu.

organizasyonun ve iş birliğinin değerlendirilmesi:

Taşdan, etkinliğin düzenlenmesinde sağlanan destekler ve kentin gastronomi potansiyelinin tanıtılmasına ilişkin katkılar için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Görüşmede, etkinlik sürecinde elde edilen deneyimler ve gelecek planları üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretin sıcaklığını ifade ederek, Kayseri'nin sahip olduğu kültürel ve gastronomik mirası daha ileriye taşıma hedefinde belediye ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Büyükkılıç, şehrin tanıtımına katkı sağlayacak faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.

geleceğe yönelik adımlar:

Ziyarette, Kayseri’nin geleneksel lezzetlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması, gastronomi turizminin güçlendirilmesi gibi uzun vadeli amaçlar ele alındı. Heyet ve belediye yetkilileri, bu hedeflere yönelik somut iş birliklerinin devam edeceğini ve ortak projelerin planlanacağını aktardı.

Toplantı boyunca karşılıklı görüş alışverişi ön plandaydı; taraflar, şehrin gastronomi alanındaki zenginliğinin tanıtımı ve sürdürülebilir gelişim için birlikte çalışmaya devam edeceklerini teyit etti. Ziyaret, karşılıklı teşekkür ve başarı dilekleriyle sonlandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, GASTRO KAYSERİ, KAYSERİ GASTRONOMİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, GASTRO KAYSERİ, KAYSERİ GASTRONOMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE KALKINMA DERNEĞİ BAŞKANI OSMAN TAŞDAN VE DERNEK YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ. TAŞDAN, 4’ÜNCÜ KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ ORGANİZASYONUNUN YANI SIRA ŞEHRİN GASTRONOMİ ALANINDAKİ GELİŞİMİNE SAĞLADIĞI KATKILARDAN DOLAYI BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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