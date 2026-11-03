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Babasının mesleğini sürdüren 15 yaşındaki kaynakçı Gaziantep OSB Koleji'nde tek kız öğrenci

15 yaşındaki Müzeyyen Tırfarlıoğlu, vefat eden babasının kaynakçılık mirasını yaşatmak için Gaziantep OSB Koleji metal teknolojisi bölümünde tek kız öğrenci.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babasının mesleğini sürdüren 15 yaşındaki kaynakçı Gaziantep OSB Koleji'nde tek kız öğrenci

Babasının izinden giden genç: karar, eğitim ve amaç

Gaziantep OSB Koleji'nde 9'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Müzeyyen Tırfarlıoğlu, vefat eden babasının kaynakçılık ve metal işleriyle uğraşmasını temel alarak mesleğini sürdürmeye karar verdi. Babasının anısını yaşatmak ve onun mesleğini daha teknik koşullarda yürütmek isteyen Tırfarlıoğlu, metal teknolojisi alanını tercih etti.

Müzeyyen, bölümde 35 erkek öğrenci bulunduğunu; kendisinin ise bölümün tek kız öğrencisi olduğunu söylüyor. Çevresinden gelen "bu iş kızlara göre değil" söylemlerine karşın, kararından vazgeçmediğini ve gelecekte büyük projelere imza atmayı hedeflediğini belirtiyor.

eğitim süreci ve uygulamalı öğrenim

Tırfarlıoğlu, metal teknolojisi eğitimine ilişkin olarak sürecin ilk aşamasında öncelikle iş güvenliği eğitimlerinin verildiğini aktarıyor: "Burada ilk amacımız iş güvenliğimizi öğrenmek. İş güvenliğini öğrendikten sonra uygulamalara geçiyoruz."

Temel eğitimlerin ardından öğrenciler sırasıyla kaynak, CNC ve bükme gibi alanlarda uygulamalı dersler alıyor. Müzeyyen, bu adımların kendisini hem pratik hem de teorik açıdan donanımlı hale getirdiğini ve babasının mesleğini daha bilimsel yöntemlerle sürdürmeyi amaçladığını ifade ediyor.

önyargılar, destek ve sınıf içi ilişki

Çevresinden olumsuz yorumlar aldığını söyleyen Müzeyyen, buna rağmen kendine güvendiğini vurguluyor: "Çevremden birçok kişi 'Bu işi yapamazsın, bu iş kızlara göre değil, erkek işi' dedi. Ama ben kendime güvenerek buraya geldim. Hem kendim için hem de benden sonra gelecek kızlar için bu bölümü seçtim."

Bölümde tek kız öğrenci olmasının ilişkilerde sorun yaratmadığını belirten Müzeyyen, erkek arkadaşlarının kendisine saygılı davrandığını ekliyor: "Arkadaşlarım iyi. Bana karşı davranışları ve saygıları çok güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok."

okulun perspektifi ve sektöre yönlendirme

Gaziantep OSB Koleji Müdürü Fatih Ağcabay, okulun organize sanayi bölgesi içinde 2013 yılında faaliyete başladığını ve bin 200 kontenjanlı, 8 alanda eğitim veren bir meslek lisesi olduğunu hatırlatıyor. Okulun, bölgedeki firmalarla eşgüdümlü çalıştığını ve son iki yılda açılan büyük atölye binasıyla uygulamalı eğitimi güçlendirdiklerini belirtiyor.

Ağcabay, kız öğrencilerin de geleneksel olarak erkeklere özgü görülen mesleklere yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda metal teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi, endüstriye otomasyon ve makine tasarım teknolojisi gibi alanlarda kız öğrenci kaydı sağlandığını söyledi. "Böylece kız öğrencilerimizin de bu sektörlerde kendilerini kanıtlamalarına fırsat sağlamış olduk" diyen müdür, okul ile sanayi kuruluşları arasındaki işbirliklerinin nitelikli eleman yetiştirmede önemli rol oynadığını vurguladı.

Ağcabay, okul bünyesine bu yıl kaynak metal bölümüne bir kız öğrenci kayıt olduğunu, öğrencinin hayalinin rahmetli babasının mesleğini daha teknik şartlarda icra etmek olduğunu ve kendisine başarı dilediğini aktardı.

Müzeyyen ise geleceğe yönelik planlarını henüz netleştirmemiş olmakla birlikte, mesleğinde ileriye dönük büyük projelere imza atma arzusunu koruyor. Babasını gururlandırma motivasyonu, onun mesleki yolculuğunun merkezinde yer alıyor ve okulun sağladığı uygulamalı eğitimle birleşerek genç öğrencinin önünü açıyor.

Vefat eden babasının mesleği geleceği oldu

Vefat eden babasının mesleği geleceği oldu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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