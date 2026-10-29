büyükçekmece'de cumhuriyet coşkusu geleneksel baloda yaşandı

büyükçekmece'de geleneksel cumhuriyet balosunda coşku bir aradaydı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Balosu, Cumhuriyetin 103’üncü yılı vesilesiyle renkli ve duygulu anlara sahne oldu. TRT sanatçısı Ayşe Birgör’ün repertuarındaki eserlerle sahne aldığı gece, müzik ve söyleşilerin iç içe geçtiği bir kutlamaya dönüştü.

program ve sahne performansları:

Gecenin açılışında, 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum ile tarihçi-yazar Sacide Bolcan "Atatürk ve Cumhuriyetimiz" başlıklı söyleşide davetlilerle bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ile gelecek nesillere bırakılan değerler üzerine yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan Ayşe Birgör, geceye müzikal renk kattı.

Zeybek ve vals gösterileriyle zenginleşen programda sahne performansları davetlilerden büyük alkış aldı. Program uyumlu bir kapanışla sona ererken, Cumhuriyet Balosu’nun finalinde pasta kesimi gerçekleştirildi ve geceye katılanlar bu anı birlikte paylaştı.

hasan akgün'ün mektubu ve iletilen duygular:

Gecede ayrıca, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün 3 Haziran 2025’ten bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mektup da okundu. Mektup, Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner tarafından salonda paylaşıldı ve uzun süre alkışlandı.

Mektupta Akgün, baloya katılamamanın burukluğunu dile getirirken, "Duvarlar Cumhuriyet sevdamızın önüne geçemez" vurgusunu yaptı. Cumhuriyetin yalnızca ilan edilmiş bir yönetim biçimi olmadığını; özgürlük, eşitlik ve millet iradesinin temsili olduğunu belirten Akgün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasına sahip çıkma çağrısı yaptı. Mektupta ayrıca Cumhuriyetin ve şehitlerle gazilerin fedakârlığının altı çizildi.

kutlama mesajları ve gençlere çağrı:

Gecede ev sahipliği yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile eşi Nalan Çebi, Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün eşi Hatice Akgün ve belediye başkan yardımcıları davetlileri kapıda karşıladı. Çebi, konuşmasında Cumhuriyetin bir milletin bağımsızlık iradesi olduğunu vurgulayarak gençlere seslendi: "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü hatırlatıp, Cumhuriyetin değerlerini yaşatma sorumluluğunu işaret etti.

Çebi konuşmasında, "103 yıl önce yakılan cumhuriyet meşalesi, bugün hala yolumuzu aydınlatıyor" ifadelerine yer vererek, Cumhuriyet kazanımlarının korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Gecede konuşulanlar ve sahnelenen gösteriler, Büyükçekmece’de Cumhuriyet ruhunun hem coşkuyla hem de düşünsel bir yansımayla kutlandığını gösterdi. Etkinlik, müzik, söyleşi ve toplumsal mesajların bir arada sunulduğu bir gece olarak kayda geçti.

CUMHURİYETİN 103’ÜNCÜ YILI, BÜYÜKÇEKMECE’DE GELENEKSEL CUMHURİYET BALOSU İLE COŞKU İÇİNDE KUTLANDI. TRT SANATÇISI AYŞE BİRGÖR’ÜN SAHNE ALDIĞI GECEDE, MÜZİK VE CUMHURİYET COŞKUSU BİR ARAYA GELEREK KATILIMCILARA UNUTULMAZ BİR KUTLAMA YAŞATTI.