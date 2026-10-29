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Göreme'de toprak kayması: 2 kişi yaşamını yitirdi, aramalar devam ediyor

Nevşehir Göreme'de saat 15.15'te aşırı yağış nedeniyle toprak kayması sonucu peribacasının çökmesiyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Göreme'de toprak kayması: 2 kişi yaşamını yitirdi, aramalar devam ediyor

Olayın detayları:

Nevşehir Valisi Hüseyin Kökın açıklamasına göre, bugün saat 15.15 civarında Göreme beldesinde aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması meydana geldi. Olay, peribacasının çökmesi sonucu oluşan kaya düşmesine neden oldu.

Vali Kök, toprak kayması ve kaya düşmesi sonucunda şu an itibarıyla 2 şahsın cenazesine ulaşıldığını ve 1 yaralının hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Vali Kök, "Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor" dedi ve ekiplerin sahadaki çalışmaları için seferber edildiğini belirtti.

Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK, GÖREME&#039;DE PERİBACASININ ÇÖKTÜĞÜ OLAYDA 2 KİŞİNİN HAYATINI...

NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK, GÖREME'DE PERİBACASININ ÇÖKTÜĞÜ OLAYDA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ, 1 KİŞİNİN İSE HASTANEYE KALDIRILDIĞINI SÖYLEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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