Kuşadası'nda kardeş şehirlerden oyuncaklarla cumhuriyet buluşması

kardeş şehir heyetleri Kuşadası'nda bir araya geldi:

Kuşadası, Cumhuriyetimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümünü uluslararası bir dayanışma ve kültürel paylaşım organizasyonu ile taçlandırdı. İtalya'nın Gualdo Tadino, Almanya'nın Marl, Litvanya'nın Venionys ve Romanya'nın Sinaia kentlerinden gelen heyetler, kutlama programına katılarak kentin bayram coşkusunu Kuşadalılarla paylaştı.

Cumhuriyet Bayramı törenlerinin hemen ardından konuk heyetler Kuşadası Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile makamında gerçekleştirilen samimi görüşmede, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama ve iyi dilek mesajları iletilirken, kentler arasındaki dostluk ilişkilerinin önemi bir kez daha vurgulandı.

hediyeleşme ve kültürel bağların güçlenmesi:

Ziyarette dikkati çeken en anlamlı adımlardan biri, kısa süre önce açılan ve Aydın'ın ilk oyuncak müzesi olma niteliğini taşıyan Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi için yapılan armağan takdimi oldu. Kardeş şehir heyetleri, kendi ülkelerinin geleneklerini ve oyuncak mirasını yansıtan özgün oyuncakları müzeye hediye etti.

Demirtaş, konuklara Kuşadası'nı temsil eden hediyeler sundu; karşılıklı armağanlaşma ve iyi dileklerin paylaşıldığı buluşmada farklı ülkelerden gelen temsilciler ortak değerler etrafında bir araya gelmenin önemine dikkat çekti. Bu tür jestlerin kültürel etkileşimi canlı tuttuğu ve gelecek kuşaklara aktarılan somut hatıralar oluşturduğu belirtildi.

Etkinlik, Kuşadası'nın uluslararası ilişkilerde dostluk, dayanışma ve kültürel paylaşımı önceliklendirdiğini bir kez daha gösterdi. Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günün uluslararası konuklarla birlikte kutlanması, kentin birleştirici ruhunu pekiştirirken, getirilen oyuncaklar kültürel bağların sürekliliğine katkı sağlayacak hatıralar olarak müzenin koleksiyonunu zenginleştirdi.

KUŞADASI'NIN KARDEŞ ŞEHİRLERİ GUALDO TADİNO, MARL, VENİONYS VE SİNAİA’DAN GELEN HEYETLER, CUMHURİYETİMİZİN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUŞADASI BELEDİYESİ’NE NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU. CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA KATILARAK BAYRAM COŞKUSUNA ORTAK OLAN HEYETLER, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ İLE BİR ARAYA GELDİ. ZİYARETTE DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞLARI PEKİŞTİRİLİRKEN, ÜLKELERİNİN KÜLTÜRLERİNİ YANSITAN OYUNCAKLAR DA AYDIN’IN İLK OYUNCAK MÜZESİ OLAN AYLA ADANALI OYUNCAK MÜZESİ’NE ARMAĞAN EDİLDİ.