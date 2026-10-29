Siirt'te cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Siirt'te cumhuriyetin 103. yılı törenlerle kutlandı

Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen çelenk sunma töreni, valilik tebrikleri ve kapalı spor salonundaki etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

valinin konuşması ve mesajlar:

Vali Kemal Kızılkaya, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada her anı kahramanlıklarla dolu Kurtuluş Savaşı'nın milletin var olma mücadelesi, Cumhuriyet'in ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetimiz, milletimizin hiçbir şartta bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin ve kendi geleceğini belirleme iradesinin tarihe kazınmış en güçlü nişanesidir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve üretimde ilerlemeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizden beklentimiz, aklı ve bilimi rehber edinerek millî ve manevi değerlerimize bağlı bir şekilde ülkemizin geleceğine yön vermeleridir.

Kızılkaya, eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar her alanda Siirt'in gelişmesi için yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirtti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı ve tüm Siirtlilerin bayramını kutladı.

okul gösterileri ve yarışmalar:

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hazırladığı yöresel halk oyunları, güreş ve tekvando gösterileri beğeniyle izlendi. Program İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köpek gösterileriyle devam etti ve sahnelenen gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü müzik korosunun konserinin ardından 'Birlik Bizim, Kardeşlik Bizim, Cumhuriyet Bizim' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kutlamalar kapsamında Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu gerçekleştirildi. Şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere davetlileri tek tek karşılayan Kızılkaya, programın sonunda çocuklarla birlikte cumhuriyet pastasını kesti.

SİİRT’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI