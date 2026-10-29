Üsküdar belediye başkanı Sinem Dedetaş ev hapsiyle serbest bırakıldı

soruşturma ve tutuklama:

Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında 31 Temmuz tarihinde tutuklanan Dedetaş, cezaevine sevk edildi ve görevinden uzaklaştırıldı.

tahliye süreci ve ev hapsi:

Dedetaş hakkında açılan dosyada avukatı tarafından tahliye talebinde bulunuldu. Yapılan başvuru üzerine mahkeme, şüphelinin tahliyesine ev hapsi şartıyla karar verdi. Dedetaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumundeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurumdan çıktı.

Cezaevinden çıkan Dedetaş, ceza infaz kurumundan avukatına ait araçla ayrıldı ve çıkışta basın mensuplarına görüntü vermedi. Hâlihazırda görevinden uzaklaştırılmış durumda olan Dedetaş'in hukuki süreci, ev hapsi koşulları çerçevesinde devam edecek.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI SİNEM DEDETAŞ, BELEDİYEDEKİ YAPI RUHSATI VE İSKAN İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USULSÜZLÜK İDDİALARI ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLU BULUNDUĞU TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDEKİ KARATEPE CEZA İNFAZ KURUMU’NDAN EV HAPSİ KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ.