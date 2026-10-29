Başkentte 29 ekim coşkusu: TBMM önünden 1. Meclis'e kortej yürüyüşü

Ankara'da 29 Ekim geçit töreni

Ankara’da Cumhuriyet’in 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalarda TBMM alanından Ulus’taki 1. Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Tören, TBMM ön bahçesinde düzenlenen Mehteran Birliği konserinin ardından başladı ve TBMM önünden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Karma Bandosu eşliğinde kortej halinde devam etti.

Törenin akışı:

Kortejde askerî birliklerin yanı sıra emniyet ve jandarma ekipleri, AKUT, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Etkinlikte ayrıca Yeniçeri kıyafeti ve 1. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı askerlerinin kullandığı kıyafetleri giyen askerler de yürüdü. Askerler tarafından taşınan büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı törende öne çıkan görseller arasındaydı.

Cumhurbaşkanlığı Bandosu ile Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıklarından oluşan Karma Bando marşlar çaldı. Yürüyüş boyunca kortejdeki birimlerin düzeni ve müzik performansı dikkat çekti; organizasyon çerçevesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Vatandaşların katılımı ve tepkiler:

Atatürk Bulvarı’nda toplanan çok sayıda vatandaş ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak korteje sevgi gösterisinde bulundu. Başkentliler, geçit töreni süresince polis ve askerlere alkışlarla destek verdi.

Korteji beğendiğini söyleyen Belin Cantekin, "Çok mutluyum ve buraya geldiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Atatürk, bizi savunan ve bizim geleceğimizi inşa eden bir lider. Onu çok seviyorum. Kortej yürüyüşü çok güzeldi, çok çalışmışlar" ifadelerini kullandı.

Her yıl oğluyla birlikte geldiğini belirten bir başka vatandaş ise, "Bugün Cumhuriyet’in 103'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. İlelebet payidar kalacaktır. Umutluyuz, mutluyuz ve gururluyuz. Biz her sene geliyoruz. Özellikle oğlumla her sene katılmaya çalışıyoruz. Bu duyguyu çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, bizim için çok büyük bir şans" diye konuştu.

ANKARA'DA CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ.