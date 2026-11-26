Büyükçekmece'de kadınlar şiddetsiz yarınları konuştu

Büyükçekmece Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği söyleşide kadına yönelik şiddetin görünür kılınması ve toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçladı. Etkinlik Dumlupınar Salonunda gerçekleştirildi; konuk konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ildırım katılımcıları bilgilendirdi.

söyleşinin odağı:

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ildırım, konuşmasında kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel yaralanmalarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda derin psikolojik ve sosyal etkiler bıraktığını vurguladı. Travma sonrası süreçler, duygusal iyileşme yolları ve yeniden güçlenme konularında katılımcılara rehberlik eden Ildırım, iyileşme sürecinde sosyal desteğin ve toplumsal duyarlılığın belirleyici olduğuna dikkat çekti.

yerel destek ve bilgilendirme:

Söyleşi, Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde katılımcılara, devlet kurumlarına başvuru ve acil destek hatlarının numaralarını içeren bilgilendirme kartları dağıtıldı; bu uygulama, pratik yönlendirme sağlayarak başvuru süreçlerini kolaylaştırmayı hedefledi.

Programın sonunda belediye yetkilileri, katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ildırım’a teşekkür etti. Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Nurcan Kalaycı, Büyükçekmece Yeni Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Demirci, Sosyal Hizmetler Müdürü Hakan Demircioğlu ve Etüt Proje Müdürü Çiğdem Sönmez Düzel tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Etkinlik, katılımcılar arasında dayanışma duygusunu pekiştirdi ve şiddetsiz bir gelecek için yerel aktörlerin bilgilendirme, yönlendirme ve destek mekanizmalarını güçlendirmesinin önemini öne çıkardı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA SÖYLEŞİ DÜZENLEDİ