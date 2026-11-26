Defne sınırındaki sokaklardaki durum

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde sokaklarda biriken koltuk, kanepe, kauçuk ve moloz gibi atıklar kötü kokuya ve haşerelere neden oldu. Yağmurlu günlerde çukurlar suyla doluyor; yürümek ve araçla geçmek güçleşiyor. Mahalle sakinleri, özellikle akşam saatlerinde farelerin sokaklarda dolaştığını ve yaşam kalitelerinin düştüğünü belirtiyor.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Burcu Dağlı yaşadıkları sorunları Defne Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak geri dönüş olmadığını söyledi. 'Çocuklarımız bu çöplerin, çukurların ve çamurun içinden mi okula gitmeli?' diye soran Dağlı, çöp vergilerini ödemelerine rağmen hizmet göremediklerini ifade etti. Sinekler, kötü koku ve farelerin çoğalması nedeniyle akşamları dışarı çıkmaya korktuklarını anlattı.

ulaşım ve altyapı sorunları:

Mahallede asfalt eksikliği ve bakımsız yollar nedeniyle araçlar sık sık sanayiye gitmek zorunda kalıyor; bazı sürücüler caddeye ulaşmak için uzun alternatif güzergahlar tercih ediyor. Gülhan Abay ise, koltuk ve molozların bulunduğu alanda yaşamaya devam etmek istemediklerini söyleyerek, çocuklarını yağmurda ve çamurda okula göndermek zorunda kaldıklarını belirtti. Ayrıca birkaç yüz metre ileride Antakya Belediyesi sınırlarında asfalt çalışması yapılmasına rağmen, Defne sınırlarında kalan sokakların hizmet dışında kaldığı vurgulandı.

belediyeden beklentiler ve acil talepler:

Sakinler, sokakların temizlenmesini, biriken atıkların toplanmasını ve çukurların düzeltilmesini talep ediyor. Yetkililere yapılan başvuruların yanıtlanmasını isteyen mahalleliler, özellikle okul yakınındaki yollarda acil düzenleme yapılmasını ve haşere ile başıboş hayvanların kontrol altına alınmasını istiyor. Vatandaşlar, hizmetin sağlanmaması halinde nereden destek isteyeceklerini bilmediklerini belirtiyor.

Defne Belediyesi'nin konuya ilişkin bir açıklaması haberde yer almadı; mahalle sakinleri çözüm beklemeye devam ediyor.

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