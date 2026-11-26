Kaymakamın çalışma ziyareti:

Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret etti. Kurum yöneticileri tarafından karşılanan Kaymakam Sözen, merkezin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Merkezde yürütülen kurslar:

Ziyaret kapsamında merkezdeki kurs alanlarını gezen Kaymakam Sözen, yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştiren Sözen, kursiyerlerle sohbet ederek devam eden kursların işleyişi ve katılımcıların beklentileri hakkında bilgi aldı.

Eğitimin yerel etkisi:

Halk Eğitimi Merkezleri, farklı alanlarda düzenlenen kurslarla vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve yeni alanlarda kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayan kurumlar olarak hizmet veriyor. Bozdoğan Halk Eğitimi Merkezi’nde de çeşitli kurslar aracılığıyla sürdürülen eğitim faaliyetlerinin ilçe genelinde olumlu katkı sağladığı vurgulandı.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE KAYMAKAM HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN, HALK EĞİTİMİ MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDEREK KURUMDA YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ VE DEVAM EDEN KURSLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.