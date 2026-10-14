Büyükçekmece'de yağış hastaneyi suyla doldurdu

İstanbul'da yağışın etkisi:
Meteoroloji uzmanlarının uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırdı. Kent genelinde gözlenen sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı.
Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde su baskını:
Büyükçekmece’de bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesini su bastı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kapısı kapalı asansörden su aktığı ve koridorun yer yer suyla kaplandığı görüldü.
Görüntülerde asansör boşluğundan süzülerek yayılan suyun koridor zeminiyle birleştiği ve hastane içindeki bazı bölümlerde kısa sürede su birikintileri oluştuğu izleniyor.
BÜYÜKÇEKMECE'DE BULUNAN MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'Nİ SU BASTI. ASANSÖRDEN SU AKTIĞI, KORİDORUN DA SUYLA KAPLANDIĞI GÖRÜLDÜ.
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