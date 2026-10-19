Büyükçekmece'de yiyecek arayan domuz sürüsü mahalle kıyısına indi

Büyükçekmece'de domuz sürüsü yerleşim kıyısına indi

Dün akşam saatlerinde, Büyükçekmece'ye bağlı Türkoba Mahallesi civarına inen bir domuz sürüsü, yiyecek arayışı içinde kırsal alandan yerleşim alanına kadar geldi.

Görüntüler cep telefonuyla kaydedildi:

O anları fark eden bir vatandaş, sürüyü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, sürü halinde hareket eden domuzların bir süre çevrede yiyecek aradığı ve ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

Sürü davranışı ve yer seçimi:

Edinilen bilgilere göre, hayvanların doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çekmesi nedeniyle kent etrafındaki kırsal alanlardan yerleşimlere indiği bildirildi. Mahalleye kadar yaklaşan çok sayıda domuzun görülmesi, bölgedeki hareketliliği artırdı.

Vatandaşların kaydettiği bu görüntüler, hayvanların yerleşimlere yaklaşma anlarını belgeleyerek olayın çıplak tanıklığını sunuyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE AÇ KALAN BİR DOMUZ SÜRÜSÜ, YEMEK BULABİLMEK İÇİN KIRSAL ALANDAN YERLEŞİM YERLERİNE İNDİ. O ANLAR BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.