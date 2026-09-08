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Büyükelçi Recinos Muğla'da: Latin Fest'ten fahri konsolosluk ve yatırım daveti

Büyükelçi Recinos, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı ziyaret ederek ticaret, kültür ve turizm iş birliklerini geliştirme isteğini iletti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Büyükelçi Recinos Muğla'da: Latin Fest'ten fahri konsolosluk ve yatırım daveti

Büyükelçi Recinos Muğla'da: Latin Fest'ten fahri konsolosluk ve yatırım daveti

Guatemala Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernndez Recinos, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Görüşme sırasında Büyükelçi Recinos, Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Guatemala ile Muğla arasındaki iş birliğinin özellikle ticaret, kültür ve turizm alanlarında geliştirilmesi arzusunu vurguladı.

ziyaretin odak noktaları:

Büyükelçi Recinos, Marmaris’te başlayan Latin Fest etkinliğinin iki taraf arasındaki iş birliğinin ilk adımlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, ilişkileri derinleştirmek amacıyla Muğla’da Fahri Konsolosluk açılması yönündeki sürecin devam ettiğini söyledi ve bu adımın bölgesel temasları ve hizmetleri kolaylaştıracağını ifade etti. Görüşmede Recinos, Türk şirketlerini Guatemala'ya yatırım yapmaya davet etti.

vali akbıyık'ın değerlendirmesi:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete Muğla hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak değerlendirilen iş birliği alanları ve ortaklık imkânları çerçevesinde, ilgili projelere destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Vali Akbıyık, kurumlar arası koordinasyon ve sahadaki uygulamalar için gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Görüşme, iki tarafın ticaret, kültür ve turizm odağında somut adımlar atma niyetiyle ayrılması ve Fahri Konsolosluk sürecinin devam ettirilmesi kararıyla son buldu.

GUATEMALA CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ EDUARDO ENRİQUE HERNNDEZ RECİNOS, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS...

GUATEMALA CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ EDUARDO ENRİQUE HERNNDEZ RECİNOS, MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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