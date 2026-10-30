Ay yıldızlı bayrak elden ele Kartepe zirvesinde dalgalandı

Ay yıldızlı bayrak Kartepe zirvesine taşındı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı, çocukların ellerinden sporculara aktarılmak suretiyle karadan ve sudan farklı etaplarla Kartepe’nin zirvesine ulaştırıldı. Organizasyon, 'Pusulamız Cumhuriyet, Rotamız Zirve' sloganıyla Kartepe Belediyesi öncülüğünde gerçekleşti.

etaplar ve sporcular:

Günün başlangıcında Hergeleci İbrahim Spor Salonu'ndaki 29 Ekim resmi töreninin ardından Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman bayrağı çocuklara teslim ederek yolculuğu başlattı. Çocukların taşıdığı bayrak, otobüslerle Ormanya'ya götürüldü ve burada bisikletçilere devredildi. Bisikletçiler bayrağı Seka Kamp Alanı'na kadar taşıdı; oradan dalış ekibi bayrağı alarak Sapanca Gölü'ndeki geçişi sağladı ve rota Maşukiye'ye ulaştı.

Maşukiye'de atlı sporcular bayrağı devraldı, ardından ATV ve motokros sporcuları etkinliğe katıldı. Motokrosçular bayrağı Kartepe Teleferiği'ne ulaştırdı; teleferikle Kuzuyayla'ya çıkarılan bayrak, off-road ekiplerinin görev aldığı zorlu dağ yolları boyunca taşınarak nihai hedef olan zirveye getirildi.

organizasyonun mesajı ve teşekkürler:

Mustafa Kocaman, etkinlikle yalnızca bayrağın değil, Cumhuriyet'e duyulan sevgi ile birlik ve beraberlik duygusunun da zirveye taşındığını vurguladı. Çocukların ellerinde başlayan yolculuğun, farklı spor branşlarından katılımcıların dayanışmasıyla sonuca ulaştığını belirtti ve Cumhuriyet'i aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik, Kartepe Belediyesi'nin öncülüğünde KOBİDOS, Kartepe At Çiftliği, Kartepe Off-Road Doğa Sporları Kulübü, Enduro Kartepe Motosiklet Spor Kulübü ve Nicomedia SAS iş birliğiyle düzenlendi. Organizasyonda bisiklet, dalış, binicilik, ATV, motokros ve off-road sporcuları yer aldı; Başkan Kocaman emeği geçen kulüplere, sporculara ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Çocukların ellerinden başlayan ve sporcuların desteğiyle devam eden bayrak yürüyüşü, Kartepe zirvesinde açılarak dalgalandırıldı. Etkinlik, sembolik bir kortej niteliği taşıyarak Cumhuriyet coşkusunu farklı yaş ve disiplinlerde bir araya getirdi.

KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNDE CUMHURİYET'İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE TÜRK BAYRAĞI, ÇOCUKLARDAN SPORCULARA TESLİM EDİLEREK KARADAN VE SUDAN FARKLI ETAPLARDA KARTEPE'NİN ZİRVESİNE ULAŞTIRILDI.