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Göreme'de çöken peribacasının çevresinde kapsamlı temizlik ve güvenlik çalışması

Göreme'de dün yaşanan peribacası çökmesinin ardından, tehlike oluşturan kaya parçaları iş makineleriyle kontrollü temizleniyor; AFAD ve jandarma bölgede görev yapıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:19

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Göreme'de çöken peribacasının çevresinde kapsamlı temizlik ve güvenlik çalışması

Göreme'de temizlik çalışmaları başladı:

Nevşehir'in Göreme beldesinde dün meydana gelen peribacası çökmesinin ardından bölgeye yönelik kapsamlı temizleme ve güvenlik çalışmaları başlatıldı. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kaydedilirken, ekiplerin yaptığı incelemelerde çevrede düşme riski taşıyan kaya parçalarının tespit edildiği belirtildi.

Kontrollü temizleme uygulaması:

İncelemelerin tamamlanmasının ardından, tehlike oluşturan kaya parçaları iş makineleri yardımıyla kontrollü şekilde kaldırılıyor. Çalışmalar sırasında taşınma ve düşme risklerinin azaltılması için bölgedeki müdahale ekipleri iş makinesi operatörleriyle koordineli biçimde ilerliyor. Müdahale sırasında kontrollü söküm ve taşınma yöntemleri öncelikli olarak uygulanıyor.

Geniş güvenlik önlemleri alındı:

Sahada AFAD, Kapadokya Alan Başkanlığı ve jandarma ekipleri hazır bulunuyor; çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bölgeye erişimler sınırlandırıldı. Ekiplerin koordinasyonuyla çalışmaların tamamlanması ve olası yeni kaya düşmelerinin önlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, alanın güvenli hale gelmesinin ardından yapılacak çalışmalara ilişkin bilgilendirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

NEVŞEHİR’İN GÖREME BELDESİNDE DÜN MEYDANA GELEN VE 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN...

NEVŞEHİR’İN GÖREME BELDESİNDE DÜN MEYDANA GELEN VE 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAYA ÇÖKMESİNİN ARDINDAN BÖLGEDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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